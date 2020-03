¡Volvió la LCK, volvió Faker! T1 aplasta a APK y no le pierde pisada a Gen.G

2020.03.26 MVP of the Day by T1



T1이 선정한 오늘의 MVP는?

코치진의 선택한 페이커 선수와 저번 T1 MVP였던 칸나 선수가 선정한 엘림 선수입니다!



MVP of the Day awarded by T1 tonight goes to @faker by the coaches and Ellim from previous MVP, Canna!#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/4no7HhGAcV