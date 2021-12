Among Us, Stardew Valley, y Aliens: Fireteam Elite son 3 de los 12 juegos que agrega Xbox Game Pass de acá a dos semanas.

Xbox Game Pass agrega 12 juegos en diciembre, incluyendo Among Us y Stardew Valley

De más está señalar a esta altura la gigante cantidad de juegos que se suman periódicamente a Xbox Game Pass, el exitoso servicio de Microsoft. Basta con decir que seguirán a este ritmo en diciembre, donde agregarán una docena de juegos en sus primeras dos semanas, entre ellos Among Us y Stardew Valley.

Siete de los doce juegos que se agregarán al catálogo en los próximos 14 días llegarán el 2 de diciembre. Es ahí la fecha en la que se agregará el simulador de granja indie, tan querido por los fans. Y no hablamos de Lawn Mowing Simulator, que también llegará en esa fecha.

El resto de los juegos que se suman en esa fecha son ANVIL, Archvale, Rubber Bandits, Warhammer 40K, y Final Fantasy XIII-2. El 7 y 8 de diciembre se suman Space Warlord Organ Trading Simulator y John Halo, mientras que el 9 se agrega One Piece PW4.

Finalmente, el 14 de diciembre llega Among Us al servicio, cosa que habían adelantado con anterioridad. En la misma fecha estará disponible Aliens: Fireteam Elite junto a su Temporada 2, que llega con mucho contenido nuevo.

Puedes ver la imagen más arriba para fijarte en qué plataforma estará disponible cada título. En cuanto a los juegos que abandonan el servicio, estos lo harán el 15 de diciembre, y serán: Beholder, The Dark Pictures: Man of Medan, Guacamelee! 2, Wilmot's Warehouse, Unto the End, y Yooka-Laylee and the Impossible Lair.