Xbox le pone fecha y hora al nuevo evento de Age of Empires

Las filtraciones de los últimos días finalmente se transforman en realidad, luego de la confirmación por parte de Xbox de un nuevo evento centrado exclusivamente en la exitosa e histórica franquicia Age of Empires, el cual se celebrará el próximo 10 de abril y entregará novedades sobre los juegos.

Lógicamente, todos esperan la revelación del lanzamiento de Age of Empires 4, la nueva entrega que se viene anticipando desde hace bastante tiempo, y que cuenta ya algún que otro trailer, pero de la cual no han vuelto a hablar desde noviembre de 2019, en el evento X019.

Sin embargo, no será el único juego destacado en el evento, ya que se esperan nuevos gameplays para Age of Empires II Definitive Edition y Age of Empires III Definitive Edition, los dos juegos que actualmente se encuentran activos dentro de la franquicia y con soporte de los desarrolladores.

FECHA Y HORA PARA EL EVENTO DE AGE OF EMPIRES

El evento se podrá ver en vivo desde los canales oficiales de Xbox y la página web de Age of Empires el próximo sábado 10 de abril en el siguiente horario en los respectivos países:

• México: 10:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 11:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 12:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13:00hs

• Estados Unidos: 12:00hs (zona ET) / 09:00 (zona PST)

• España: 17:00hs

