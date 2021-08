La presentación de Xbox en la Gamescom 2021 va tomando forma con la revelación de nuevos juegos. Into The Pit fue uno de ellos, como un juego estilo DOOM exclusivo, pero no fue la única novedad de la presentación, ya que 505 Games confirmó el desarrollo de un nuevo juego: Stray Blade.

A diferencia de títulos como Control o Death Stranding, Stray Blade es un juego de acción RPG donde los jugadores combatirán con poderosos enemigos en el área de Lost Valley, dentro de las ruinas ancestrales de una misteriosa civilización.

En este juego te verás atado a estas tierras y deberás defenderlas de toda clase de enemigos con tu armadura y espada como principales aliados, pero no podrás confiar en nadie más que en vos mismo para completar la misión.

Stray Blade esta actualmente en desarrollo y se lanzará en 2022.