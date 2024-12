Guardiola y Manchester City como nunca los viste: serían últimos de la Premier League ahora mismo

Manchester City vive un momento de crisis sin precedentes a corto plazo bajo el mando de Pep Guardiola. A lo largo de los últimos 45 días el vigente tetracampeón de la Premier League sufre en todos los sentidos y no únicamente por las diversas bajas con las que ha tenido que convivir el equipo del catalán. Algunas estadísticas absolutamente surrealistas se mezclan para entender cómo es qué los skyblues serían ahora mismo el último clasificado en la primera división inglesa.

Una victoria en once partidos, ocho derrotas y apenas cuatro de los últimos 28 puntos posibles en la Premier League hablan de un contexto inimaginable cuando vemos un equipo de Pep Guardiola enfrente. Si nos devolvemos al inicio de esta mala racha y pusiéramos la Premier League desde cero, veríamos al Manchester City como el colista de la mejor Liga del mundo junto al Southampton que en este momento marca la casilla número 20 del campeonato. En Inglaterra nadie habla de un despido o de situación límite pensando en el futuro del ex Barcelona.

“No soy lo suficientemente bueno. No tenemos, yo no tengo defensa. Soy el jefe. Soy el entrenador. Tengo que encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho. Esa es la realidad”, reflexionaba Guardiola tras la última derrota de sus hombres y antes de que éstos tengan que viajar hasta Villa Park para medirse con el Aston Villa de Dibu Martínez o Unai Emery. Tras casi cinco años dominando absolutamente el campeonato, Manchester City ocupa en la jornada 17 la quinta casilla de un torneo que a día de hoy les dejaría por fuera de la próxima Champions League.

Soñar con el título ya parece una auténtica quimera. Nueve puntos le separan con un Liverpool que todavía tiene un encuentro pendiente frente al Everton y qué marca el primer lugar de una clasificación donde gigantes como Chelsea o sorpresas como Nottingham Forest prometen dar batalla hasta el final para buscar un cupo vía liga a la próxima Champions. Guardiola viene hablando a lo largo de las últimas semanas de un presente donde deben sobrevivir y donde veremos si en enero hay novedades alrededor del juicio del club con la Premier League. El contexto y los números que vive el catalán ahora mismo no tienen ningún tipo de precedente desde que empezase su carrera.

Solo Southampton y por diferencia de gol, peores que Manchester City desde hace 45 días: IMAGO

Manchester City solamente sabe lo que es ganar Premier League frente al Nottingham Forest a lo largo de los últimos 45 días. A esto se le suma una sequía goleadora donde apenas han marcado 8 goles en sus últimos 7 encuentros. Si bien algunos motores de inteligencia artificial les otorgan el hecho de haber merecido hasta 14 de los últimos 28 puntos disputados, la realidad es una sola y habla del peor momento de un equipo donde Guardiola espera novedades pensando en el inicio de 2025. Si la Premier hubiera empezado hace 45 días, los del Etihad serían últimos en la tabla.

Guardiola quiere a un ex jugador suyo en Bayern Múnich

BILD sitúa a Joshua Kimmich en el radar de un Manchester City que busca fichajes para su centro del campo tras la lesión de Rodri. Es para muchos la principal causa del bajón de un equipo con serios problemas a nivel defensivo como ofensivo. No nos olvidemos que el actual estandarte del Bayern Múnich termina contrato el 30 de junio del 2025. Guardiola fue su mentor y quien por primera vez lo vio en la posición de mediocentro.

Manchester City y un enero caldeado

Restan los encuentros ante Aston Villa y Leicester, pero 2025 se encuentra ya a la vuelta de la esquina. Aparecerá la FA Cup la Manchester City, así como compromisos de Premier tales como West Ham, Brentford, Ipswich o Chelsea. En la Champions y sin margen de error, habrá que visitar al París Saint Germain en Francia y recibir al brujas para buscar decir presente en la fase de playoff. Guardiola y sus hombres, en medio de un escenario desconocido.

