La dupla de la Tricolor para la FIFA eNations: 'Janoz' y Frank Fabra representan a Colombia

La Federación Colombina de Fútbol, se complace en anunciar a sus representantes para la Fifa eNations StayAndPlay Cup que organiza la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Este certamen contará con la participación de un jugador profesional de eSports y un futbolista profesional representante de cada país.



Frank Fabra y Javier Muñoz, serán los encargados de representar a nuestro país en este importante evento. Nuesta Selección Colombia está ubicada en el Grupo A de la Zona Oeste junto con Argentina, Chile, Perú y Brasil.

Martes 21 de abril



12:00 Javier Muñoz vs. Jugador FIFA Perú

12:40 Frank Fabra vs. Jugador Celebridad Perú

13:20 Javier Muñoz vs. Jugador FIFA Chile

14:00 Frank Fabra vs. Jugador Celebridad Chile

14:40 Javier Muñoz vs. Jugador FIFA Argentina

15:20 Frank Fabra vs. Jugador Celebridad Argentina

Miércoles 22 de abril

13:20 Javier Muñoz vs. Jugador FIFA Brasil

14:00 Frank Fabra vs. Jugador Celebridad Brasil

(Horarios de Colombia)

La participación de Colombia en este importante certamen puede ser vista, en vivo, desde el canal oficial de la Selección Colombia en Twitch. Allí se podrá ver cada uno de los detalles de la participación de Frank Fabra y de 'Janoz', este último jugador profesional de FIFA y considerado el mejor del país.

Infomación de la Federación Colombiana de Fútbol.

