Llegan los primeros saludos por el Día del Padre para los jugadores de Colombia

Para muchos de los jugadores del seleccionado colombiano que saltarán al campo de juego del Estadio Olímpico de Goias para enfrentar a Perú por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa América, el domingo también es especial por tener que pasar el Día del Padre lejos de sus familias, que esta vez no acompañaron como en otras competiciones debido al contexto de pandemia en que está desarrollándose.

Sin embargo, desde muy temprano algunos de ellos comenzaron a recibir esos saludos que sin dudas darán un plus de energía a la hora de salir a jugar en busca de dejar sellado desde esta noche su boleto a los cuartos de final del torneo, teniendo en cuenta que clasificar cuatro equipos de cinco y que los cafeteros ya suman 4 puntos, producto de un triunfo ante Ecuador y un empate ante Venezuela.

Jésica Sterling, pareja del arquero David Ospina, fue una de las primeras en dejar una dedicatoria en redes sociales. "Eres un Papá espectacular, el mejor ejemplo para mis hijos, podría decir que eres el mejor Papá del mundo. Amo ver esa admiración que sienten mis hijos por su Papá y Agradezco a Dios cada dia por bendecirme con el hombre mas increíble. Te amamos", le escribió para compañar una foto junto a sus hijos.

También Frank Fabra, futbolista de Boca que hasta ahora no ha tenido en Brasil los minutos que hubiese deseado, se encontró con una muy tierna dedicatoria en redes, desde la cuenta de su pareja Tatiana Gómez. "Por todos nuestros momentos de alegría… siempre serás un amigo muy especial. Por tu fuerza y valentía siempre serás mi héroe", comenzó escribiendo para acompañar un video del jugador y su hija en La Bombonera.

Y agregó: "Por protegerme de noche y de día siempre serás mi guardián. Y por el amor tan Grande que siempre me das siempre serás el mejor papá. Feliz día papá, te amo". Fabra no tardó en responder a esa regalo, mostrándose muy emocionado: "Ay, no. Esto es realmente emocionante. Muchas gracias por tanto. Los amo mucho", contestó.

