Fabra eligió al jugador más feo de Boca: "Él ya lo sabe"

Mientras Boca se prepara para jugar un durísimo partido en Ecuador ante Barcelona de Guayaquil, Frank Fabra y un grupo de futbolistas se quedó en Buenos Aires para mantener la cabeza en la Copa de la Liga, donde ya está asegurada la clasificación a cuartos de final. El colombiano cumplirá su última fecha de suspensión este martes y volverá a estar a disposición de Miguel Ángel Russo en la Copa Libertadores.

Aprovechando el momento, el noticiero oficial del Xeneize entrevistó al lateral izquierdo y le hizo una serie de preguntas, donde tenía que destacar las cualidades de sus compañeros dentro del plantel, como el estado físico, la resistencia, la definición, la marca, entre otras cosas. En ese divertido ping pong, el defensor aprovechó para dar los mejores elogios para sus colegas.

Sin embargo, en una de las preguntas le consultaron por el más fachero del plantel, a lo que respondió con un palito para el grupo: "Son todos feos". Entre risas Frank terminó con el cuestionario, pero no quiso irse sin dejar una opinión final: "Faltaron preguntas, no me preguntaron por el más feo, Villa...".

Ante el asombro de todos en el estudio, la entrevistadora le dijo "no queremos ningún ofendido", pero Fabra retrucó: "Él ya lo sabe así que no hay problema". Todos se estallaron de la risa, ¡hasta los hinchas! Pobre Sebastián....

Divertido desafío a Frank Fabra en #ElCanalDeBoca ��



�� Las características de sus compañeros de Boca que le gustaría tener: habilidad, facha y... un bonus track pic.twitter.com/bj9Le7mM2j — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 4, 2021

