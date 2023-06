La Liga Latinoamericana de League of Legends (LLA) dará inicio a su Split de Clausura 2023 este mes de junio y te dejamos todo lo que necesitas saber, incluyendo equipos, rosters, fecha de inicio y formato de la temporada regular. A continuación puedes verlo:

Equipos para la LLA Clausura 2023 de League of Legends

Por lo general no suele haber cambios de equipos entre los dos splits de una misma temporada. Sin embargo, para el Clausura 2023 de la LLA, Leviatán hará su debut en lugar de The Kings.

The Kings fue expulsado de la liga en abril, al no ser capaz de saldar sus deudas, lo cual también canceló la Promoción/Relegación pactada para esta temporada. De esta forma, los ocho equipos para la LLA Clausura 2023 de League of Legends serán los siguientes:

All Knights

Estral Esports

INFINITY

Isurus

Leviatán

Movistar R7

Six Karma

Team Aze

Rosters para el Clausura 2023 de la LLA de League of Legends

Estos serán los jugadores que formarán parte de la LLA 2023 de League of Legends en los rosters de cada uno de los equipos:

ALL KNIGHTS

Top Laner: Skeeto

Skeeto Jungler: Unforgiven

Unforgiven Mid Laner: Nobody

Nobody Bot Laner: Horus

Horus Support: Gastruks

Gastruks Suplente: Steellar (Top)

Con respecto a la primera mitad del año, All Knights ha cambiado a todo su equipo. De esta forma, será el primer split para todo el roster como equipo.

ESTRAL ESPORTS

Top Laner: Zothve

Zothve Jungler: Josedeodo

Josedeodo Mid Laner: Leza

Leza Bot Laner: Hans SamD

Hans SamD Support: Mia

Mia Suplente: Strange (Mid)

Strange (Mid) Suplente: Bola (Support)

Luego del una temporada que comenzó con mucha expectativa, la cual no se terminó de cumplir, Estral realizó multiples cambios. Shadow, Poss y Takeover dejaron el equipo. Mia, Leza y Zothve llegaron como reemplazos.

INFINITY

Top Laner: ZO3N

ZO3N Jungler: SolidSnake

SolidSnake Mid Laner: Keine

Keine Bot Laner: 5kid

5kid Support: Ackerman

Ackerman Suplente: PapiSosa

INFINITY sólo cambió un jugador para este segundo split. La salida de Zerito fue suplida por la llegada de ZO3N como nuevo toplaner.

ISURUS

Top Laner: Pan

Pan Jungler: Seize

Seize Mid Laner: Kaze

Kaze Bot Laner: Gavotto

Gavotto Support: Jelly

Jelly Suplente: KinG (Jungler)

En Isurus seguirán con el mismo roster que en la primera mitad de la temporada.

LEVIATÁN

Top Laner : Rahab

: Rahab Jungler : Pancake

: Pancake Mid Laner : Kiefer

: Kiefer Bot Laner:

Support: Shmebu

Leviatán debuta en la LLA con un roster completamente nuevo. Algunos jugadores como Pancake y Keifer cuentan con experiencia en la LLA, mientras que en la botlane aún no han confirmado quien será su tirador.

MOVISTAR R7

Top Laner : Bong

: Bong Jungler : Oddie

: Oddie Mid Laner : Mireu

: Mireu Bot Laner : Ceo

: Ceo Support : Lyonz

: Lyonz Suplente: Soyoyo (Jungler)

El campeón reinante sostendrá el quinteto inicial que le permitió ganar el Apertura.

SIX KARMA

Top Laner : Meaning

: Meaning Jungler : OnFleek

: OnFleek Mid Laner : Cody

: Cody Bot Laner : Snaker

: Snaker Support : Shu Hari

: Shu Hari Suplente: Hika (Bot)

Six Karma tampoco tendrá cambios de cara a la segunda mitad del año, y sostendrá el proyecto con sus dos coreanos en el carril superior y la jungla, junto a dos chilenos y un argentino.

TEAM AZE

Top Laner : Acce

: Acce Jungler : Ellim

: Ellim Mid Laner : Aloned

: Aloned Bot Laner: Cheon

Cheon Support: Straight

Con la incorporación de dos jugadores coreanos, especialmente Ellim, y su experiencia en T1, Team Aze tiene todo para volver a ganar el título y representar a la LLA en Worlds 2023.

Fecha de inicio del Clausura 2023 de la LLA de League of Legends

La LLA de League of Legends esta pactada para iniciar el próximo martes 6 de junio de 2023.

Formato de la LLA 2023 de League of Legends – Split Clausura

La temporada regular contará con siete semanas de enfrentamientos individuales en series al mejor de tres. Victorias por 2-0 sumarán tres puntos, mientras que las victorias por 2-1 sumarán dos. Los seis mejores equipos avanzarán a Playoffs.