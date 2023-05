Roma vs Leverkusen – Pronóstico Semifinal de Europa League según el FIFA

Este jueves se disputarán las semifinales de la Europa League, con lo que serán los partidos de ida entre Juventus vs Sevilla, por un lado, y Roma vs Leverkusen por el otro. En este artículo tomamos al último de estos dos encuentros y te dejamos un pronóstico de Roma vs Leverkusen.

Para ello tomamos el FIFA 23, simulador oficial de EA Sports, que nos permitirá darnos una idea de lo que podemos esperar de este mano a mano entre dos de los candidatos a quedarse con el título.

El partido se jugará en el Estadio Olímpico de Roma, donde el equipo de la capital italiana hace las veces de local, y esto es lo que podría suceder en el encuentro según el FIFA 23:

Pronóstico Roma vs Leverkusen – Europa League (Simulación FIFA 23)

La simulación del partido se llevó a cabo en la versión Next-Gen del FIFA 23, con su motor Hypermotion 2, en consola PlayStation 5. Y, como podemos apreciar, Roma fue quien se llevó el triunfo por 3 a 1.

Más allá de no estar licenciado en el juego, Roma es un equipo jugable y en este caso se quedó con la victoria con los goles de Paulo Dybala (4′ y 29′) y Lorenzo Pellegrini (10′ -P-), mientras que Florian Wirtz puso el 1-2 temporal a los 24′.

Este resultado sería clave para que la Roma viaje a Alemania con una importante ventaja de cara a la vuelta y la lucha por avanzar a la final que tendrá lugar en el Puskas Arena de Budapest en Hungría.