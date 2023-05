Europa League: alineaciones para Roma vs. Bayer Leverkusen por el partido de ida de las semifinales

AS Roma y Bayer Leverkusen protagonizan una de las semifinales de la Europa League. El partido de ida se disputa este jueves 11 de mayo en el Estadio Olímpico de la capital italiana donde ambos equipos quieren dar el primer paso rumbo a la definición en Budapest. A continuación, te presentamos las alineaciones que perfilan Jose Mourinho y Xabi Alonso para este encuentro.

Los Giallorossos atraviesan un momento inestable desde que lograron la heroica clasificación a semifinales tras batir a Feyenoord en la prórroga. Desde aquel triunfo, sólo le ganaron a Udinese por la Serie A y acumulan un total de cuatro partidos sin triunfos, por lo que buscarán volver a ganar en este primer partido de semifinales. Tarea difícil para Mourinho, quien cuenta con algunas bajas.

Die Werkself ha tenido una temporada de menor a mayor. Todo ha mejorado con Xabi Alonso al mando, ya que los sacó de los últimos lugares de la Bundesliga y, tras no poder clasificar a octavos de Champions, sí pudo hacer una gran campaña en esta Europa League, donde viene de eliminar a Union Saint-Gilloise. De todas maneras, viene de caer ante Colonia por el torneo alemán.

ALINEACIONES PARA EL PARTIDO

EL POSIBLE 11 DE ROMA

Mourinho no puede contar con Chris Smalling ni Marash Kumbulla, quienes se recuperan de sendas lesiones. A su vez, Paulo Dybala no sería titular y ocuparía un lugar en el banquillo. Así, Rui Patrício; Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Roger Ibáñez; Zeki Celik, Nemenja Matic, Georginio Wijnaldum, Leonardo Spinazzola; Edoardo Bove, Lorenzo Pellegrini; y Tammy Abraham integrarían el once titular de Roma.

EL POSIBLE 11 DE BAYER LEVERKUSEN

Xabi Alonso, por su parte, también cuenta con bajas importantes como Patrik Schick y el chileno Charles Aránguiz. Pese a ello, la alineación titular de Bayer Leverkusen contaría con Lukas Hradecky; Odilon Kossounou, Jonathan Tah, Piero Hincapié; Jeremie Frimpong, Robert Andrich, Edmond Tapsoba, Mitchel Bakker; Moussa Diaby, Amine Adli y Florian Wirtz.