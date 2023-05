Una de las bombas del PlayStation Showcase de ayer fue sin dudas el anuncio de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Si bien ya se había dado a conocer mediante filtraciones que el clásico MGS3 de PS2 recibiría un remake, fue de todas maneras uno de los proyectos que más atención se llevó del evento.

Konami mostró muy poco de este título, solamente a través de un tráiler cinemático que nos dio el primer vistazo a esta nueva versión de Solid Snake. Luego del Showcase se compartieron algunos otros detalles, y a continuación te contamos todo lo que debes saber sobre Metal Gear Solid Delta.

¿Qué se sabe de la historia y gameplay de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

Por lo que pudimos ver del tráiler CGI, vemos a Snake y una referencia al icónico jefe The End, por lo que podemos esperar que la historia sea idéntica o al menos muy parecida a la de Metal Gear Solid 3. Con respecto al gameplay, Konami compartió algunas capturas de pantalla que indican una jugabilidad similar al juego que salió en PlayStation 2.

¿Por qué se llama así Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

Una de las cosas que más llamó la atención sobre este anuncio fue el nuevo título, estilizado como “Metal Gear Solid Δ“. Este triángulo se lee como Delta, y desde Konami explicaron el porqué del título. Esto es porque “Delta significa cambio o diferencia sin cambiar la estructura“, algo que “encajaba con el concepto del proyecto de remake”.

¿Qué tan fiel a MGS3 será Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

Tal como indica lo que dijo Konami del título, parece que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater será bastante fiel al original. Así mismo lo confirmó la compañía, que lo está desarrollando con su propio estudio. Por lo que podemos esperar que se mantenga el espíritu del clásico de PS2.

¿Estarán involucrados Hideo Kojima y David Hayter con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

Hideo Kojima, el creador de la saga y todas las entregas principales, no estará involucrado con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Esto se debe a que abandonó Konami en malos términos durante el desarrollo de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, y no se pronunció sobre este remake.

Con respecto a David Hayter, la voz de Solid Snake original, él sí participará del juego, para alivio de los fans. El actor fue confirmado por Konami a través de un comunicado en la web oficial de la empresa.

¿Cuándo sale Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y en qué plataformas?

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater aún no tiene una ventana de lanzamiento confirmada, y parece estar en pleno desarrollo, por lo que habrá que esperar un poco hasta que se de esa información. Estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.