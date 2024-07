A fines de junio, la nadadora paraguaya Luana Alonso confirmó su pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024, su segunda aventura olímpica, y lo celebró en sus redes sociales, donde rápidamente se volvió tendencia no solo en su país sino en varias partes del continente.

Lo cierto es que, desde aquel día, la joven de apenas 20 años fue sumando una infinidad de seguidores que conocieron su historia y le brindaron rápidamente un apoyo que se vio reflejado en ese crecimiento en la red social.

Luana Alonso ante una nueva oportunidad de hacer historia (Twitter Luana Alonso)

Sin embargo, como suele suceder, la fama en ese mundillo virtual trae también sus consecuencias poco agradables, y es así como en las últimas horas, Luana Alonso anunció que iba a dejar de usar su cuenta de X por miedo a ser “funada” si los resultados en París no son los esperados.

“Enserio a mi me da miedo que me vaya mal y me funen asi que voy a dejar las redes hasta que termine de competir. Les amo y no se olviden que no siempre las cosas se dan como uno planee”, escribió la joven este miércoles en vísperas de su debut en las piletas francesas.

Es así como los seguidores de Alonso deberán esperar para volver a verla activa en su cuenta, o bien confiar en que ella seguirá usando su cuenta de Instagram, donde actualmente tiene más de 250 mil seguidores.

Alonso posa junto al logo de los Juegos (Twitter Luana Alonso)

Pero además de su activa vida en redes sociales, la joven nacida en Asunción tiene una historia de superación digna de contar. Compite desde los 11 años y a los 17 formó parte de la delegación paraguaya en su primer Juego Olímpico en Tokio, Japón.

Además, según informó el diario ABC, es estudiante de Ciencias Políticas en la Southern Methodist University de Dallas, Estados Unidos.

¿En qué categoría compite Luana Alonso en los Juegos Olímpicos?

La joven formará parte del equipo de natación de Paraguay y participará en la categoría 100 metros mariposa. Comenzará a competir este sábado 27 de julio en La Defense Arena de París.

Alonso competirá en 100 metros mariposa (Getty)

Los logros de Luana Alonso en su carrera