Ecuador tiene importantes representantes que buscan una medalla o un diploma olímpico en París 2024. Uno de estos soñadores es el nadador ecuatoriano, David Farinango, de 23 años, quien tras una pasar una etapa depresiva estuvo muy cerca de retirarse y dejar el deporte.

David Farinango ya estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y ahora tiene la gran posibilidad de nuevamente regresar, ahora a París 2024. Sin embargo, el camino no fue fácil para un deportista de alto rendimiento que estuvo muy cerca de abandonar su carrera.

En una entrevista con Primicias, Farinango reconoció que pasó por una depresiva, tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, incluso llegó a subir de peso, más de 20 kilos, afectando a su pasión por nadar: “Fue muy difícil salir, duró de 2021 a 2022. Llegué a pesar 20 kilos de más. Hubo un momento en el que me dije: ‘si de aquí no vuelvo, ya no habrá punto de retorno”, comentó el nadador.

Por otro lado, David contó que para superar este proceso tuvo el apoyo de su nutricionista y también de su médico, quienes le hicieron ver sus fallas, las cuales mejoró y también fue clave que vuelva a competir. Ahora Farinango es uno de los 40 ecuatorianos clasificados a la cita olímpica.

En el pasado mundial de deportes acuáticos de Doha 2024, David Farinando quedó en la posición número 12 en los 10km de aguas abiertas, siendo uno de los mejores latinoamericanos en la competencia, y alcanzando su segunda cita olímpica consecutiva.

David Farinango buscará un diploma olímpico en París 2024. (Foto: @ECUADORolimpico)

Tras lo duro que fue salir de aquella etapa depresiva y recuperar su peso ideal para competir, ahora David sueña con la posibilidad de dejar el nombre de Ecuador aún más alto. El tricolor quiere conseguir las primeras alegrías olímpicas para el país en esta disciplina.

Las aspiraciones de David Farinango en París 2024

El nadador ecuatoriano apuesta en grande para los Juegos Olímpicos de París 2024: “Creo que es posible ganar un diploma olímpico. En el Mundial, quedé a 3-4 segundos del tercer lugar, y ahí entramos entre siete y ocho deportistas.”, le reveló a Primicias.

¿Cuándo competirá David Farinango en París 2024?

Para ganar un diploma olímpico, David Farinango tendrá que terminar entre los 8 mejores de los 10Km en aguas abiertas. El ecuatoriano competirá oficialmente en París 2024 el próximo viernes 9 de agosto, desde las 00H30 (hora de Ecuador).