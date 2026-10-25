Alineaciones de Real Sociedad y Levante por la LaLiga: formaciones probables

Real Sociedad y Levante se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Reale Arena por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Sociedad recibe a Levante este domingo 25 de octubre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de ganarle 5-2 a Málaga y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Levante viene de ganarle 3-1 a Athletic Bilbao y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Real Sociedad y Levante

Real Sociedad (4-4-2): Álex Remiro, Héctor Fort, Jon Martín, Mamadou Sarr, Sergio Gómez, Takefusa Kubo, Beñat Turrientes, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson. DT: Pellegrino Matarazzo.

Levante (4-3-3): Mathew Ryan, Jeremy Toljan, Ifeanyi Ndukwe, Aïssa Mandi, Manu Sánchez, Jon Ander Olasagasti, Oriol Rey, Daniel Requena, Víctor García Raja, Iván Romero de Ávila Araque, Brugué. DT: Luís Castro.

Bajas y ausentes de Real Sociedad y Levante

Real Sociedad:

Luken Beitia (esguince de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Levante:

Enzo Bardeli (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Álex Primo (lesión de hombro)

Karl Etta Eyong (lesión en el muslo)

La previa de Real Sociedad y Levante: todo lo que hay que saber

Día: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España

11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España Estadio: Reale Arena

Reale Arena Historial: 32 cruces — Real Sociedad ganó 10, Levante ganó 11 y empataron 11

32 cruces — Real Sociedad ganó 10, Levante ganó 11 y empataron 11 Último antecedente: 04/04/2026: Real Sociedad 2-0 Levante

04/04/2026: Real Sociedad 2-0 Levante Próximo partido de Real Sociedad: vs. Athletic Bilbao, domingo 1 de noviembre

vs. Athletic Bilbao, domingo 1 de noviembre Próximo partido de Levante: vs. Atlético de Madrid, sábado 31 de octubre