Ancelotti, irónico sobre la ausencia de Vinicius en The Best: "lo encontré llorando en el vestuario"

El pasado viernes la FIFA anunció los candidatos a ganar el premio The Best, galardón que otorga al mejor futbolista de la última temporada. Una de las grandes ausencias fue la de Vinicius Jr, y a Carlo Ancelotti le preguntaron por ello en conferencia de prensa, a lo que respondió con su clásica ironía.

El entrenador del Real Madrid fue consultado por la reacción del futbolista brasileño al no ser seleccionado entre los 12 jugadores nominados a The Best, y nos dio una nueva muestra de su humor, lo cual provocó la risa de toda la sala de conferencia.

La respuesta de Ancelotti ante la ausencia de Vinicius en The Best

“Lo he visto el otro día, estaba llorando en el vestuario”, comenzó el relato Ancelotti, “le pregunté ‘¿qué te ha pasado?’, y me respondió que no lo pusieron en la lista”, continuó. “Le dije: ‘lo entiendo perfectamente’, [Vini] estaba muy triste, ha llorado tres, cuatro horas y no lo hemos podido parar”, culminó.

Con ello, restó total importancia a la ausencia de Vinicius en la lista de los doce mejores jugadores de la temporada para la FIFA, una elección que comenzó el 19 de diciembre, y que no tiene presente a ningún jugador del Real Madrid.

Nominados a The Best

Los doce futbolistas que tienen la oportunidad de ganar el premio The Best son los siguientes:

Julián Álvarez (Manchester City/Argentina)

Marcelo Brozovic (Inter/Al Nassr/Croacia)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica)

Ilkay Gündogan (Manchester City/FC Barcelona/Alemania)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Rodri (Manchester City/España)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/Georgia)

Kylian Mbappe (PSG/Francia)

Lionel Messi (PSG/Inter Miami/Argentina)

Victor Osimhen (Napoli/Nigeria)

Declan Rice (West Ham/Arsenal/Inglaterra)

Bernardo Silva (Manchester City/Portugal)

Votaciones abiertas

Las votaciones para todas las categorías de los Premios The Best están abiertas a partir de este jueves 14 de septiembre en la página oficial de la FIFA. Estas permanecerán abiertas hasta el viernes 6 de octubre a medianoche (horario europeo).