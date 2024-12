Real Madrid, dividido: los cinco fichajes de invierno que hacen dudar de ir al mercado

¿Fichar o no fichar? Esa es la pregunta del año en un Real Madrid que en este momento mira al mercado de enero con dudas. No son gratuitas y si el resultado de una serie de operaciones a mediados de temporada que no terminaron de dar el resultado esperado. Cinco nombres incorporados en el mes de enero desde el curso 2000-2001 generan la cuestión en sí por el coliseo blanco.

Vayamos a una primera base para entender todo: Real Madrid no cree en los mercados de enero. Brahim en el 2019 y Reinier en el 2020 suponen las dos operaciones más recientes en este sentido. Dos apuestas, dos proyectos a largo plazo y sin impacto directo en las grandes noches a corto espacio-tiempo. No gusta fichar en el Bernabéu a mediados de campaña por el gasto elevado que supone, así como por que implica reconocer que salvo escenarios de plaga de lesiones, las cosas no se han hecho bien. Diario MARCA, el responsable de esta teoría de como funciona el club.

Hay nombres y precedentes que generan dudas. El más llamativo no fue otro que un Antonio Cassano que llegaba en 2006 desde Roma como el fichaje del año. Polémicas, fiestas, poco trabajo y apenas 4 goles en 29 encuentros supusieron el final del tano por Real Madrid solo 18 meses después. Cicinho, lateral brasileño que llegaba como gran promesa desde Sao Paulo en dichas fechas, con el mismo destino del ex Inter o AC Milan.

Pero hay más y sobre todo casos incluso más ejemplificantes para entender la dificultad que supone llegar a Real Madrid a mediados de temporada. El danés Thomas Gravesen llegaba desde Everton en 2005 para reemplazar a un mito como Claude Makelele. Otros 18 meses de mucha irregularidad y de un nivel que no estaba al son del ex volante francés acabaron con el jugador yendo a Celtic de Escocia por solo 3 millones de euros.

Brahim, último fichaje de invierno que pudo asentarse en Real Madrid: IMAGO

Los dos más recientes fueron casos tan distintos en las causas de su final como similares en cuanto a la aportación de la plantilla. Julien Faubert llegó desde West Ham en 2009 pasado de peso, jugó apenas dos partidos y se marchó por la puerta de atrás. Lucas Silva, prometedor volante de Gremio, arribaba en enero de 2015 desde Cruzeiro por hasta 13 millones de euros. Seis meses más tarde y en medio de una arritmia que dio un vuelco de 180 grados a su carrera, acabó su etapa en la casa blanca.

Gago, Higuaín y Marcelo, ejemplos positivos en Real Madrid

Los argentinos llegaron en pleno verano del 2007. La joven promesa brasileña por entonces 12 meses antes. Cada uno tuvo sus momentos altos y bajos en el inicio, pero suponen los puntos más altos en cuanto a incorporaciones de invierno se refiere para un Real Madrid que duda ahora mismo de ir o no al mercado de fichajes. El Pipa marcó más de 100 goles y el ex Fluminense es el jugador más laureado en la historia de la entidad. Ganó hasta 5 Champions League.

Los lesionados de Real Madrid

Dani Carvajal, David Alaba, Aurélien Tchouaméni, Eder Militao, Vinicius y Eduardo Camavinga. Salvo el número 18 francés, ninguno es esperado a corto plazo para medirse con los Athletic de Bilbao, Girona, Atalanta, Rayo Vallecano, Sevilla y final de la Intercontinental que viene por delante. Fichar o no fichar en enero, tema de estado en Real Madrid.

