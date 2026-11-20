El presidente Enrique Cerezo no dudó a la hora de hablar de la continuidad del Cholo. No hay claridad con el futuro de Simeone.

Durante las últimas semanas diferentes fuentes cercanas al Atlético de Madrid han hablado de la renovación de Diego Pablo Simeone. Durante la noche del jueves en la capital española, el presidente de la entidad bajó la euforia alrededor de las informaciones que llegaron antes de las derrotas frente a Bayern de Múnich y Barcelona.

“Lo de Simeone no hay nada, ni a favor ni en contra. Todo está exactamente igual. La situación es difícil porque Liga, Champions y Copa son difíciles, pero vamos a intentar conseguir lo máximo posible para nuestro querido Atlético de Madrid”, palabras de Enrique Cerezo durante las últimas horas. Onda Cero daba por cerrada la renovación del argentino semanas atrás.

Recordemos que Diego Pablo Simeone tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2027 con el Atlético de Madrid, un club al cual ha revolucionado desde su llegada a la entidad en el año 2011, donde ha ganado nueve títulos oficiales. La nueva propiedad del club tendrá que decidir más pronto que tarde alrededor de su posible continuidad. Recordemos que los rojiblancos acumulan una racha de casi cinco años sin títulos, la más larga desde la llegada del Cholo al banquillo.

No es una temporada menor para el Atlético de Madrid. No solamente es la primera con el control total por parte de Apollo. Al igual que en el año 2019, la final de la UEFA Champions League será en el Estadio Metropolitano, lo que supone una oportunidad de oro para que el equipo de la capital española busque el único título que le falta bajo la era Diego Pablo Simeone. De momento, el presidente Cerezo baja la expectativa alrededor de su continuidad.

Cerezo no confirmó la renovación de Simeone: GETTY

Recordemos que en medios de comunicación como Onda Cero se dio prácticamente por cerrada la renovación del argentino en las últimas semanas. Se habló de un nuevo contrato hasta el verano del año 2029 donde el Cholo volvería a tener un control prácticamente total del mercado de fichajes, junto a la figura del director deportivo Mateu Alemany. De momento el presidente Enrique Cerezo no confirma que se haya firmado un nuevo contrato vinculante entre todas las partes.

Publicidad

Datos claves