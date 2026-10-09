Por primera vez en ocho años, Simeone ya no es el entrenador mejor pagado de Europa

Tuvieron que pasar 8 años para que Simeone no liderase este ranking. Mikel Arteta toma su lugar. ¿Quién fue el último en superar al Cholo?

El contrato de Diego Pablo Simeone con el Atlético de Madrid ha sido fruto de diferentes críticas y cuestionamientos. La ausencia de títulos a lo largo de los últimos 5 años y las enormes cifras pagadas a su cuerpo técnico explican dichos señalamientos. Por primera vez en 8 años, el argentino ya no será el entrenador mejor pagado de toda Europa.

Todo se explica por la renovación de Mikel Arteta con el Arsenal. El entrenador vasco pasará a ganar hasta el año 2030 un mínimo de 26 millones de euros anuales. Por su parte, se quedan en 23.2 los millones para Simeone en su última renovación con el Atlético de Madrid, donde se vio un importante ajuste en su flujo salarial. Hay que devolverse 8 años en el tiempo para no encontrar al exentrenador de Estudiantes de La Plata y River Plate delante de todos en el Viejo Continente.

Antes de la renovación de su sueldo en el año 2018, mandaba Pep Guardiola en esta estadística. Aprovechó el pleno dominio del Manchester City en la Premier League y los tiempos de bonanza económica para el torneo. Simeone renovó por entonces con un aumento absolutamente vital para que todavía a día de hoy lo tiene como el entrenador mejor pagado de todo el campeonato español.

Los números tras la renovación de Arteta dejan el top 5 de mejores contratos de la Premier League con el vasco por delante de todos. Le siguen igualando en 13.2 millones nombres como Oliver Glasner y Xabi Alonso. En el cuarto lugar se encuentra Enzo Maresca con 11.5 millones y por último Andoni Iraola con un sueldo de 9.2 millones de euros.

Guardiola y Arteta, los últimos DTs que ganaron más que Simeone en Europa: GETTY

Mourinho sigue al Cholo en España con un salario de 11.2 millones de euros. Hansi Flick con 7.5, Manuel Pellegrini con 6 y el nuevo entrenador del Athletic Club, Edin Terzić, con 5 millones son los entrenadores mejor pagados de LaLiga a 9 de octubre del año 2026. Hay que remarcar que Simeone se encuentra en el podio de entrenadores mejor pagados del planeta, mas no en una segunda posición que le pertenece al italiano Simone Inzaghi en el Al-Hilal de Arabia Saudita.

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