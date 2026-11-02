El Cholo igualó a Luis Aragones y se mete en la historia grande de las 5 grandes ligas europeas. Simeone luchará por el podio pronto.

Diego Pablo Simeone ha hecho historia en LaLiga. Gracias a la victoria ante Levante como visitante, el Cholo ya es uno de los dos entrenadores con más victorias en la historia del certamen. El argentino se mete entre los DTs con más triunfos en la historia de las grandes ligas europeas. Ya ha vencido en 344 batallas oficiales.

Tras el 0-2 ante Levante como visitante, Diego Simeone y Luis Aragonés comparten el primer lugar de victorias en LaLiga con 344 victorias cada uno. Eso sí, el Cholo alcanzó la cifra con 191 partidos menos que el ex DT de clubes como Mallorca, Oviedo, los Colchoneros o de la Selección de España que ganaría la Euro de 2008.

¿Cómo va el ranking en las otras ligas? Sir Alex Ferguson lidera con 528 victorias en 810 partidos dirigidos, todas ellas al frente del Manchester United en la Premier League de Inglaterra. Su ciclo de más de 20 años al frente del equipo le pone por encima del resto de los entrenadores de la mejor liga del mundo.

Por la Serie A, Giovanni Trapattoni ostenta el récord absoluto con 352 victorias, conseguidas principalmente en sus etapas con la Juventus y el Inter de Milán en la década de los años 90. Fue el momento cumbre del Calcio y donde más figuras se unían alrededor de un torneo que se llevaba todos los focos del planeta.

Ferguson, entrenador con más victorias en una sola de las grandes ligas europeas: GETTY

Otto Rehhagel es el rey por la Bundesliga con 391 victorias en 836 partidos, repartidas entre el Werder Bremen y el Kaiserslautern. Por último pero no menos importante, aparece el caso de Guy Roux en Francia con 375 victorias en 890 encuentros en el AJ Auxerre. El Cholo necesita todavía de 32 triunfos para meterse en el podio del fútbol europeo.

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Simeone agradeció a sus jugadores por el récord

“No lo siento como propio. Lo siento para compartir. Sí me tengo que ir hacia el momento en el que Miguel Ángel pensó y contó conmigo cuando todavía no era un entrenador con mucha experiencia en Europa. La oportunidad que me dio, no habríamos llegado a este lugar sin ese apoyo. Ni que hablar de la gente de mi cuerpo técnico en todos estos años, el trabajo en estos 14 años y el agradecimiento absoluto a los jugadores. Sin ellos esto es imposible, sin poder compartir el compromiso, la humildad, el insistir, el jugar para una idea, para seguir un plan y siempre he tenido muchos hombres que me han ayudado, reforzado el lugar que tengo”, empezaba el Cholo en rueda de prensa sobre el récord.

En caso de volver a sumar 3 puntos en LaLiga, será el DT con más victorias en más de 100 años del torneo: “Cada día que va a empezar un partido doy gracias porque estar 15 años en un club no es fácil, construir todo lo construido no es fácil, pero soy un agradecido a Miguel Ángel, a Enrique, a los jugadores, a mi cuerpo técnico que pasó acompañándome, al actual y sin todos ellos no habría llegado a este lugar”.

Datos claves

Diego Simeone igualó el récord histórico de Luis Aragonés con 344 victorias en LaLiga.

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lidera las grandes ligas con en . Diego Simeone necesita sumar 32 victorias más para alcanzar el podio europeo.