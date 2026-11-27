Atlético de Madrid se prepara para semanas absolutamente definitivas. Tras la victoria frente al Viking por la UEFA Champions League, el equipo de Diego Pablo Simeone buscará cortar la diferencia de puntos que existe con Barcelona y Real Madrid en la Liga. Lo tendrán que hacer sin la figura del delantero noruego Alexander Sørloth después de que este se fuese lesionado del último compromiso europeo. Más presión para Julián Alvarez.

Ante el equipo de su país, el atacante noruego volvió al gol después de varios meses. Reportan desde MARCA que el saldo ni mucho menos es positivo teniendo en cuenta la lesión muscular que tiene y que le podría dejar sin actividad hasta el año que viene. Atlético de Madrid vive un contexto al límite en cuanto a la Liga se refiere y donde no puede permitirse perder más puntos frente al Real Madrid o Barcelona.

Elche, Barcelona, Betis, PSV y Valencia. Estos son los compromisos que le quedan al conjunto de Diego Pablo Simeone además de la primera eliminatoria de Copa del Rey en el año 2026. Son choques absolutamente contundentes para saber por qué conquistas se pueden luchar en la segunda parte de la temporada. Se viene más presión para un Julián Alvarez que después de anotar frente a los noruegos en la UEFA Champions League todavía no termina de limar todas las asperezas con el estadio Metropolitano.

No ha sido una temporada sencilla para los delanteros rojiblancos. Ninguno tiene los números de la temporada pasada en cuanto a materia goleadora se refiere. Suplentes como Jonathan David han tenido el mayor porcentaje de acierto de cara a la portería contraria, pero tampoco terminan de convencer a Simeone. Julián Alvarez tendrá que dar un paso al frente en el final del año 2026 para mantener con vida el proyecto del Cholo.

Sorloth, baja en Atlético Madrid casi hasta 2027: GETTY

Se viene un mercado de enero donde habrá movimientos. Se ha hablado de un Atlético de Madrid que podría reforzarse por bandas y que ni mucho menos descarta la salida de nombres como el mexicano Obed Vargas o el centrocampista Rodrigo Mendoza. Simeone quiere una plantilla más corta, pero llena de competitividad para buscar pelea por alguno de los títulos. Recordemos que los rojiblancos no levantan trofeos con el Cholo desde el año 2021. Sørloth es baja prácticamente hasta el año que viene.

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