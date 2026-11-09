Simeone estaría cerca de renovar en Atlético Madrid.

El Atlético de Madrid sufrió una noche difícil en todos los sentidos frente a Fútbol Club Barcelona. La derrota ante los catalanes deja al conjunto de Diego Pablo Simeone a 5 unidades de la punta y con malas sensaciones tras la primera semana de máxima exigencia del curso. La primera noticia que se tiene después de la remontada de los azulgranas pasa por entender que el Cholo estaría cerca de renovar su contrato.

Desde Radioestadio de Onda Cero sentencian que Diego Pablo Simeone y el Atlético de Madrid se encuentran cerca de firmar un nuevo acuerdo de renovación del entrenador argentino. Este estaría estipulado hasta el año 2029, si todos los rumores se cumplen. Recordemos que el Cholo termina de momento su vínculo contractual el 30 de junio del año 2027.

Es la primera vez que se tienen informaciones contundentes alrededor del futuro del Cholo en una campaña donde no nos olvidemos que el Atlético de Madrid estrena nuevos dueños. Apollo ha comprado la gran mayoría de las acciones de la entidad y durante varias semanas se llegó a especular con la posibilidad de que el Cholo no renovase su contrato en pro de una nueva era. Los acuerdos y buena relación que se tiene con el director deportivo Mateu Alemany serían vitales en este sentido.

Recordemos que Diego Pablo Simeone ya no es solamente el entrenador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid, sino que igualmente ha ganado un total de 8 títulos en este camino que empezó a finales del año 2011. La noticia ve la luz después de una dolorosa derrota frente al Barcelona que también vino de la mano de un enorme paso en falso frente al Bayern de Múnich en la Champions. Radioestadio sentencia que dentro de algunos meses se haría oficial el acuerdo entre ambas partes.

Simeone podría quedarse en Atlético Madrid hasta 2029: GETTY

El Atlético de Madrid se va al parón de selecciones a 5 puntos del Barcelona y con la necesidad de mejorar su rendimiento en la UEFA Champions League cuando llegue nuevamente el instante de situarse en competiciones europeas. El Cholo Simeone estaría cerca de renovar su contrato con un equipo donde no levanta títulos oficiales desde el año 2021, pero donde esto ni mucho menos estaría mitigando la confianza de los directivos del club en su desempeño. Se vienen semanas clave en un final de 2026 donde se pretende recuperar la mejor versión de la plantilla.

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Simeone valoró la derrota ante Barcelona

“Me quedo con un partido extraordinario de los futbolistas, nada que reclamar, llevamos a los futbolistas rivales a un lugar donde no estuvieron cómodos. No tuvimos la contundencia que otras veces sí y ellos son un rival con mucha confianza que sí pudieron hacer las oportunidades que tuvieron. Orgulloso de los chicos, me encantó, estoy muy contento por el trabajo de todos”, empezaba el Cholo en una rueda de prensa cargada de preguntas alrededor del rendimiento de Julian Alvarez.

Simeone también respondió a los cuestionamientos que apuntaron contra el momento físico de su plantel. Negó que este se encuentre en un mal estado de forma: “No sé si desde lo físico. Sí en poder haber entrado mejor o peor algún futbolista desde el banco. El partido en general fue hacia donde lo quisimos jugar, tuvimos esa ocasión de Baena y Sorloth, ellos no tuvieron tantas, sí tuvieron la pelota, pero me voy contento por el equipo, sabiendo que estamos en construcción, tenemos cosas para mejorar y futbolistas que tienen que seguir creciendo”.

Datos claves

Diego Pablo Simeone negocia renovar con el Atlético de Madrid hasta el año 2029 .

negocia renovar con el hasta el año . El acuerdo contractual con Simeone se haría oficial durante los próximos meses .

se haría oficial durante los . Diego Pablo Simeone acumula ocho títulos oficiales dirigiendo al Atlético de Madrid.