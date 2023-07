El Real Madrid se prepara para disputar los primeros partidos amistosos de cara a la Temporada 2023/24, pero el tema de conversación sigue siendo uno: Kylian Mbappé.

Y ahora el que se enfrentó a los micrófonos y tuvo que hablar del tema fue el entrenador del primer equipo, Carlo Ancelotti, quien utilizó toda su experiencia y fue sobrio a la hora de responder.

Carlo Ancelotti fue claro sobre la situación de Mbappé con el Real Madrid

La pregunta que abrió la conferencia fue la de la situación de Mbappé con el Real Madrid. Y Ancelotti fue más que claro: “Nunca he hablado de jugadores que no están en el Madrid”, declaró.

Y rápidamente desvió la conversación para hablar sobre los jugadores que sí llegaron en el mercado, aunque aprovechó para dejarle una reflexión a los periodistas:

“Te puedo hablar de Bellingham, Arda Güler, Fran García, Brahim, que ha vuelto muy bien de Milán, más fuerte y completo. Hablar de jugadores que no están aquí no me parece correcto”, sentenció.

La situación entre Mbappé y el Real Madrid cambia día a día, y la relación del futbolista con la directiva de su actual club pende de un hilo.

Su futuro como seleccionador de Brasil

No es ningún misterio que Brasil lo espera como seleccionador para el próximo año, y que por ello han seleccionado un DT interino mientras tanto. Sin embargo, Ancelotti también fue cauto con ello.

“Nunca hablaré de Brasil, de lo que va a pasar. Soy entrenador del Madrid y me quedo. No hablaré de este asunto nunca más. Tengo contrato y me quedo con eso. ¿Renovar? No tengo prisa, la confianza en este club es total, a ver qué pasa en esta temporada.”

La Temporada 2023/24 del Real Madrid comenzará con un amistoso el próximo domingo, en el cual enfrentará al AC Milan, otro club donde Ancelotti marcó historia como entrenador.