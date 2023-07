Son varios los jugadores que han ganado muchos títulos con Real Madrid, pero que se han perdido tras su salida del Santiago Bernabéu. Este ha sido el caso de Isco, jugador que ganó todo como merengue y se mantiene sin equipo tras su mal paso por Sevilla.

Isco formó parte de la generación de Real Madrid que hizo historia en la década pasada. Sin embargo, tras años sin protagonismo, este partió a Sevilla y acabó rescindiendo contrato al cabo de unos meses y quedando sin equipo hasta la fecha.

El español concedió una entrevista con Marca, en la que habló de todo lo ocurrido desde su salida de Real Madrid. Este inició confesando lo duro que ha sido estar sin equipo desde el mes de diciembre.

“Es duro porque echo mucho de menos la pelota. Echo de menos competir, los partidos, el vestuario… Echo de menos sentirme futbolista. Y bueno, es verdad que tengo ofertas, pero no me quiero equivocar o dar otro paso en falso en mi carrera. Lo importante es que sigo teniendo la ilusión intacta. Tengo ganas de jugar, de competir, de divertirme y espero ansioso el momento de volver” dijo Isco.

A pesar de su situación, el volante no se apura en conseguir equipo. “Estoy en un momento de mi carrera en el que, tras ganarlo todo, lo que quiero ahora es disfrutar. Por supuesto, a un nivel competitivo y si vienen más títulos, pues mejor… Soy joven y me quedan muchos años de fútbol a buen nivel. Ahora me toca demostrarlo“.

El conflicto de Isco en Sevilla

El andaluz aseguró que no tuvo un mal inicio de ciclo con Sevilla en 2022. “Han pasado muchas cosas. Yo terminé mi contrato con el Real Madrid y esa pretemporada Lopetegui estaba en el Sevilla. Me llamaba y me decía que me quería… Al final Lopetegui es uno de los entrenadores con los que mejor he estado y mejor rendimiento he tenido. Yo tenía otras ofertas de Italia, pero consideré que era un paso bueno en mi carrera, porque es un gran equipo, jugaba Champions, estaba Lopetegui… Era una oportunidad muy bonita“.

El jugador aseguró que todo cambió tras la salida de Lopetegui. “Despiden a Julen, viene Sampaoli y bien también. Pero cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno yo veo muchas cosas raras dentro del club. Para empezar, llamaron a mi representante para buscarme una salida, sin hablar nada previamente conmigo, así que, en cuanto me enteré fui a hablar directamente con Monchi. Le dije: ‘iOye, me ha llegado esto, no sé qué pasa, no sé si me quieren, si no me quieren… Sé sincero conmigo y lo arreglamos sin problemas. Estoy a su disposición’“.

“Yo sé qué crisis económica podía tener el Sevilla, pero tras esa conversación se tuerce todo. Yo solo quería saber los pensamientos del club y me dijo que si encontraba algo que me fuera. Tras esa conversación, Monchi fue diciendo que yo me quería ir, algo que no era cierto, y comenzó a llamarme cada día tanto a mí como a mi abogado atosigándonos para firmar la rescisión. Entonces fui a hablar con él de nuevo y le dije: ‘Mira Monchi, tú no estás siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuentas las cosas. Yo me quiero quedar y tú vas diciendo que yo me quiero ir’. Y ahí entonces hubo un poco de conflicto” agregó.

Isco reveló que tuvo un altercado violento con el director deportivo. “Es fuerte lo que te voy a decir. Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo. Como comprenderás, tras eso, yo no quería seguir ahí bajo ningún concepto. Y aunque me daba pena, porque hice muy buena relación con mis compañeros y la afición me trató de maravilla, yo no podía estar a gusto en un club en el que el director deportivo me agrede y nadie se pronuncia, ni se disculpa. Ni por la agresión, ni por todas las mentiras que iba filtrando. Así que perdoné mi contrato y me fui.”

Fichaje fallido por Union Berlín

Tras la rescisión de contrato, Isco estuvo a una firma de llegar a Union Berlin, fichaje que se cayó a último momento. “A las cuatro de la tarde del último día del mercado de fichajes, me llaman y me dicen que tienen un equipo para mí. Estaba todo hecho. Me hago las fotos, un saludo a la cámara… Lo típico. Y nos citamos para el día siguiente hacer el reconocimiento médico“.

“Ya por la mañana, en el coche hacia el hospital me dicen: ‘Al final no te podemos inscribir en Europa’. Y contesto: ‘¿Me lo dices ahora?’. Su respuesta fue que lo intentaron hasta el final y que no pudo ser, así que bueno… Paso el reconocimiento médico, que lo pasé, aunque mucha gente lo pusiera en tela de juicio… Una cuestión bastante absurda, ya que los médicos del Sevilla pueden corroborar que mi estado físico en ese momento era uno de los mejores de mi carrera” aseguró el 5 veces ganador de la Champions League.