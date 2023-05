Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, reveló abiertamente que Carlo Ancelotti es el principal candidato a dirigir a la selección. Es el plan A y no se evalúan alternativas, por el momento.

Brasil ha tomado la decisión. Carlo Ancelotti es el entrenador que quieren sí o sí y lo esperarán hasta el final de la temporada con Real Madrid. El presidente de la Confederaicón Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, reveló en una entrevista que Carletto es el plan A del organismo brasileño para el cargo de entrenador del seleccionado.

La CBF esperaba una respuesta definitiva de Ancelotti para el próximo 25 de mayo en su interés por dirigir a la selección. Sin embargo, según reveló Rodrigues en una nota con beIN Sports, esperarán al entrenador italiano hasta mediados de junio, momentos en que Real Madrid terminará con sus compromisos de esta temporada.

"Me gustaría llegar a finales de mayo diciendo que tal o cual entrenador tiene razón, pero no es así. Tenemos dos fechas FIFA en junio, pero tenemos finales de competición como el Campeonato de España, el 10 de junio la Champions Final de Liga, el radar está puesto para no hacer ningún acercamiento en una disputa competitiva", comentó Rodrigues.

Brasil sigue sin entrenador luego de la salida de Tité tras la eliminación del seleccionado en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Croacia. Ese fue el último partido con el ex Corinthians al mando. En los partidos amistosos de la Fecha FIFA de marzo, Ramón Menezes fue el entrenador de forma interina, mientras la CBF trabaja para convencer a Ancelotti.

"Trato de ser muy ético. No puedo acercarme a ningún entrenador que tenga contrato con un club. Hemos tratado de ser pacientes y esperar el momento adecuado para tener una conversación, una reunión. Y esto involucrando también a quienes presiden el club y tienen contacto directo. Desde el momento en que recibamos la señal de que también es su voluntad, empezaremos a hablar preparados para lo que puede ser un sí o un no . A partir de ahí tendremos un plan B", explicó Rodrigues sobre la situación con el italiano.

Carlo Ancelotti terminará su temporada una vez que sentencie su participación en la Champions League. Se estirará hasta mediados de junio, en caso de que Real Madrid llegue a la final. Caso contrario, la definición por sí o por no con Brasil llegará antes. De cualquier manera, en el país sudamericano no lo descartan.