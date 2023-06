En una inesperada unión entre el mundo de la música y el fútbol, C. Tangana y Rafa Benítez han establecido un vínculo que revoluciona al Real Club Celta de Vigo de cara a su próximo centenario. El reconocido cantante ha propuesto convertirse en el autor del himno conmemorativo del club vigués, una iniciativa respaldada por su estrecha conexión con el equipo, el favorito de su padre.

Mientras tanto, el experimentado técnico madrileño ha sido nombrado como el nuevo entrenador del Celta, y no ha dudado en contar con el apoyo de C. Tangana, quien incluso podría enfundarse la camiseta y saltar al terreno de juego.

Motivación a través de la música

En su afán por incentivar a los jugadores, Rafa Benítez ha recurrido a la ayuda del talentoso artista, no solo para motivar al equipo mediante sus canciones, como se ofreció la semana pasada, sino también brindándole la oportunidad de formar parte del plantel y pisar el césped.

C. Tangana no tardó en dirigirse a Benítez, compartiendo un enlace y manifestando su deseo de contribuir: “Hay que motivar a los chicos. Ya sabes, a sus órdenes míster“. Aunque la respuesta del entrenador no se hizo esperar, fue durante el viernes 30 que Rafa Benítez agradeció la ayuda recibida por parte del artista y le dedicó unas palabras.

La respuesta de Rafa Benítez

“Sorpresa, C. Tangana. Sin duda, tus canciones los ayudarán a motivarse, pero si te pones la camiseta y anotas un par de goles, también será una gran ayuda. En serio, gracias, y espero escucharte pronto en vivo“, expresó Benítez.

El cantante, completamente inmerso en el proyecto celtista, respondió con humor: “Lo que sea necesario. Aunque no estoy en mi mejor forma, puedo ser un revulsivo durante cinco minutos“.

El lanzamiento del himno y la presentación del centenario

Gracias a esta interacción, C. Tangana descubrió la fecha de lanzamiento del próximo himno del Celta, que será el 7 de julio. Esta será una ocasión especial, ya que se espera una presentación espectacular para marcar el inicio de la temporada en la que el club celebra sus primeros 100 años.

Será interesante descubrir cómo sonará la próxima canción en el estadio de Balaídos, una melodía que promete emocionar a los aficionados y enaltecer la historia del Celta de Vigo.

C. Tangana: una presencia destacada en la grada de animación de Balaídos

Además de su participación directa en el equipo, C. Tangana también se ha dejado ver en la grada de animación de Balaídos. Su presencia y entusiasmo en los partidos han generado una conexión especial con la afición del Celta de Vigo, consolidándolo como un referente no solo en el ámbito musical, sino también en el futbolístico.