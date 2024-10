Diego Simeone habrá festejado a la distancia viendo los partidos de Nations League y de Eliminatorias Sudamericanas. Con la camiseta de Noruega, Alexander Sorloth convirtió en la victoria ante Eslovenia y en la caída ante Austria; mientras que Julián Alvarez gritó su gol (y jugó un gran partido) en la goleada de Argentina frente a Bolivia. Así, las dos grandes apuestas del Cholo para esta temporada en el Atlético de Madrid tuvieron un buen paso durante la fecha FIFA.

Sin embargo, el nombre de Samu Omorodion les roba parte de la atención por más que no haya ni siquiera podido debutar en el equipo de Simeone y ya no esté en el plantel. Porque el delantero de 20 años al que el DT prefirió dejar ir no para de hacer goles: esta vez marcó ¡cuatro! en apenas 45 minutos con la Selección de España. Fue frente a Malta, por las Eliminatorias de la Europa Sub 21 y la prensa de su país ya presiona para que tenga lugar en la selección mayor.

“‘La Rojita’ se le queda pequeña, porque Omorodion ya se postula como un delantero que puede liderar a ‘La Roja’ durante muchos años”, publicó Marca, que no dudó en llamarlo “Omoro-dios”. Mientras que As tituló “¡Huracán Samu!” la crónica del partido donde destacó el tercer gol del Samu, hijo de nigerianos que nació en Melilla, la ciudad española que está en el continente africano, al norte de Marruecos: “Condujo la pelota hasta el área, sentó a un rival que intentó chocarle y definió con su pierna derecha. Un gol que hubiera firmado sin problemas el mismísimo Ronaldo“.

Samu Omorodion, entre los máximos goleadores de Europa

El ascenso futbolístico de Samuel Omorodion Aghehowa se dio a pasos agigantados. Se crió en Sevilla, lo fichó el Granana y debutó en Primera en 2023 con un gol al Atlético de Madrid, a los 19 años. Cuatro días después de ese partido, el equipo de Simeone pagó su cláusula de salida (6 millones de euros) para ficharlo, aunque se lo cedió al Alvés.

Jugó allí una temporada, luego ganó la medalla de oro en Paris 2024 con España, pero el Cholo nunca lo tuvo en sus planes. Aunque se iban Morata y Depay, buscó a Dovbyk primero y terminó contratando a Sorloth y Julián Alvarez. Samu estuvo cerca de firmar en Chelsea, pero el pase se cayó (Atlético le vendió a Joao Félix) y sobre el cierre del mercado de pases apareció Porto, que pagó 15 millones de euros por el 50% de su ficha.

“Fue un verano muy complicado. Cuando estuve en Madrid entrenaba apartado. En esos días lo pasé muy mal, muchas noches llorando“, confesó esta semana en una entrevista con la agencia EFE. “Si no me querían ahí es porque a lo mejor creían que no tenía suficiente nivel. Ni Simeone ni nadie de la directiva habló conmigo”, apuntó con más fuerza en COPE.

Lo cierto es que desde que se puso la camiseta de Porto comenzó una racha goleadora que lo pone entre los principales delanteros de Europa en lo que va de la temporada. Lleva cuatro goles en la liga de Portugal, otros tres convertidos en la Europa League, donde es el goleador del torneo y ahora sumó cuatro con la camiseta de España. Un total de 11 gritos en nueve partidos para el delantero cuya cláusula de salida es de 100 millones de euros (Porto tiene la opción de adquirir otro 30% del pase por 10 millones).

Mejor promedio de gol que Haaland y Kane

El Jornal O OJOGO de Portugal también se hizo eco del gran momento del delantero y lo puso al tope de una comparativa con otros grandes delanteros de Europa, promediando la cantidad de goles con los minutos jugados tanto en sus clubes como en sus selecciones. En ese sentido, sus 11 festejos en 679 minutos en cancha sumando los partidos concluyen que Samu Omorodion tiene un gol cada 61,7 minutos.

Mientras, Harry Kane (lleva 12 goles convertidos) tiene un promedio de uno cada 78,7 minutos y Erling Haaland (14 goles), de 87,9 minutos. Los otros dos casos citados son los del italiano Ciro Immobile y del sueco Viktor Gyokeres, goleadores de las ligas de Turquía y Portugal respectivamente. Ellos promedian un festejo cada 84 minutos en el caso del delantero de Besiktas y cada 84,6 en el caso del 9 de Sporting Lisboa que Manchester City ya tiene apuntado.