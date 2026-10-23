Dónde ver EN VIVO Alavés vs. Málaga por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Alavés recibe a Málaga este viernes 23 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. El fondo de la tabla aprieta y Málaga necesita puntos urgentes para no despegarse del resto. Alavés, en cambio, llega con la chance de meterse todavía más arriba si aprovecha la localía.
Para el equipo vasco es una oportunidad de estirar su buen arranque de temporada ante un rival que todavía no encuentra el rumbo en LaLiga.
La actualidad de ambos equipos
Alavés viene de caer 2-1 ante Celta en su visita más reciente y antes había perdido también de local frente a Atlético, aunque un empate sin goles ante Athletic en septiembre mostró que puede competir cuando el funcionamiento acompaña. Con 11 puntos en nueve partidos, el equipo se ubica séptimo y quiere aprovechar su localía para no perderle pisada a la zona de Europa.
Málaga atraviesa un presente complicado. Cayó 5-2 de local ante Real Sociedad en su última presentación, después de empatar 1-1 con Espanyol y de perder como visitante frente a Getafe. Son apenas 4 puntos en nueve fechas, última posición de LaLiga, y la visita a Mendizorroza se presenta como una prueba exigente para intentar cortar la racha negativa.
El historial entre Alavés y Málaga
El historial entre ambos está parejo: de 20 enfrentamientos, Málaga ganó 9, Alavés 8 y hubo 3 empates, con 18 goles convertidos por cada lado. El antecedente más reciente, de 2023, terminó 2-1 a favor de Alavés, que llegó a imponerse también 3-0 en 2018. Los duelos entre estos dos equipos no se dan desde hace varias temporadas, lo que le suma algo de curiosidad al reencuentro.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/05/2023
|Alavés vs. Málaga
|2-1
|Segunda División
|18/12/2022
|Málaga vs. Alavés
|1-0
|Segunda División
|06/05/2018
|Málaga vs. Alavés
|0-3
|Primera División
|21/12/2017
|Alavés vs. Málaga
|1-0
|Primera División
|11/03/2017
|Málaga vs. Alavés
|1-2
|Primera División
|16/10/2016
|Alavés vs. Málaga
|1-1
|Primera División
|02/02/2008
|Málaga vs. Alavés
|1-0
|Segunda División
|02/09/2007
|Alavés vs. Málaga
|0-1
|Segunda División
|03/02/2007
|Alavés vs. Málaga
|0-1
|Segunda División
|03/09/2006
|Málaga vs. Alavés
|1-0
|Segunda División
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Rayo Vallecano vs. Elche
|Sábado 24 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Racing de Santander vs. Espanyol
|Sábado 24 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Valencia vs. Villarreal
|Sábado 24 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña
|Sábado 24 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Athletic Bilbao vs. Getafe
|Domingo 25 de octubre
|07:00
|10:00
|14:00
|Celta vs. Betis
|Domingo 25 de octubre
|09:15
|12:15
|16:15
|Real Sociedad vs. Levante
|Domingo 25 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Barcelona vs. Real Madrid
|Domingo 25 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sevilla vs. Osasuna
|Lunes 26 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Alavés y Málaga se enfrentan este viernes 23 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Alavés suma 11 puntos en el torneo.
- Málaga suma 4 puntos en el torneo.