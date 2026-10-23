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Dónde ver EN VIVO Alavés vs. Málaga por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Alavés y Málaga se enfrentan este viernes 23 de octubre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Alaves vs. Malaga, LaLiga
Alaves vs. Malaga, LaLiga

Alavés recibe a Málaga este viernes 23 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. El fondo de la tabla aprieta y Málaga necesita puntos urgentes para no despegarse del resto. Alavés, en cambio, llega con la chance de meterse todavía más arriba si aprovecha la localía.

Para el equipo vasco es una oportunidad de estirar su buen arranque de temporada ante un rival que todavía no encuentra el rumbo en LaLiga.

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La actualidad de ambos equipos

Alavés viene de caer 2-1 ante Celta en su visita más reciente y antes había perdido también de local frente a Atlético, aunque un empate sin goles ante Athletic en septiembre mostró que puede competir cuando el funcionamiento acompaña. Con 11 puntos en nueve partidos, el equipo se ubica séptimo y quiere aprovechar su localía para no perderle pisada a la zona de Europa.

Málaga atraviesa un presente complicado. Cayó 5-2 de local ante Real Sociedad en su última presentación, después de empatar 1-1 con Espanyol y de perder como visitante frente a Getafe. Son apenas 4 puntos en nueve fechas, última posición de LaLiga, y la visita a Mendizorroza se presenta como una prueba exigente para intentar cortar la racha negativa.

El historial entre Alavés y Málaga

El historial entre ambos está parejo: de 20 enfrentamientos, Málaga ganó 9, Alavés 8 y hubo 3 empates, con 18 goles convertidos por cada lado. El antecedente más reciente, de 2023, terminó 2-1 a favor de Alavés, que llegó a imponerse también 3-0 en 2018. Los duelos entre estos dos equipos no se dan desde hace varias temporadas, lo que le suma algo de curiosidad al reencuentro.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
20/05/2023Alavés vs. Málaga2-1Segunda División
18/12/2022Málaga vs. Alavés1-0Segunda División
06/05/2018Málaga vs. Alavés0-3Primera División
21/12/2017Alavés vs. Málaga1-0Primera División
11/03/2017Málaga vs. Alavés1-2Primera División
16/10/2016Alavés vs. Málaga1-1Primera División
02/02/2008Málaga vs. Alavés1-0Segunda División
02/09/2007Alavés vs. Málaga0-1Segunda División
03/02/2007Alavés vs. Málaga0-1Segunda División
03/09/2006Málaga vs. Alavés1-0Segunda División

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Rayo Vallecano vs. ElcheSábado 24 de octubre06:0009:0014:00
Racing de Santander vs. EspanyolSábado 24 de octubre08:1511:1516:15
Valencia vs. VillarrealSábado 24 de octubre10:3013:3018:30
Atlético de Madrid vs. Deportivo La CoruñaSábado 24 de octubre13:0016:0021:00
Athletic Bilbao vs. GetafeDomingo 25 de octubre07:0010:0014:00
Celta vs. BetisDomingo 25 de octubre09:1512:1516:15
Real Sociedad vs. LevanteDomingo 25 de octubre11:3014:3018:30
Barcelona vs. Real MadridDomingo 25 de octubre14:0017:0021:00
Sevilla vs. OsasunaLunes 26 de octubre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Alavés y Málaga se enfrentan este viernes 23 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Alavés suma 11 puntos en el torneo.
  • Málaga suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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