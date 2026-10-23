Dónde ver EN VIVO Alavés vs. Málaga por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Alavés y Málaga se enfrentan este viernes 23 de octubre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Alavés recibe a Málaga este viernes 23 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. El fondo de la tabla aprieta y Málaga necesita puntos urgentes para no despegarse del resto. Alavés, en cambio, llega con la chance de meterse todavía más arriba si aprovecha la localía.

Para el equipo vasco es una oportunidad de estirar su buen arranque de temporada ante un rival que todavía no encuentra el rumbo en LaLiga.

La actualidad de ambos equipos

Alavés viene de caer 2-1 ante Celta en su visita más reciente y antes había perdido también de local frente a Atlético, aunque un empate sin goles ante Athletic en septiembre mostró que puede competir cuando el funcionamiento acompaña. Con 11 puntos en nueve partidos, el equipo se ubica séptimo y quiere aprovechar su localía para no perderle pisada a la zona de Europa.

Málaga atraviesa un presente complicado. Cayó 5-2 de local ante Real Sociedad en su última presentación, después de empatar 1-1 con Espanyol y de perder como visitante frente a Getafe. Son apenas 4 puntos en nueve fechas, última posición de LaLiga, y la visita a Mendizorroza se presenta como una prueba exigente para intentar cortar la racha negativa.

El historial entre Alavés y Málaga

El historial entre ambos está parejo: de 20 enfrentamientos, Málaga ganó 9, Alavés 8 y hubo 3 empates, con 18 goles convertidos por cada lado. El antecedente más reciente, de 2023, terminó 2-1 a favor de Alavés, que llegó a imponerse también 3-0 en 2018. Los duelos entre estos dos equipos no se dan desde hace varias temporadas, lo que le suma algo de curiosidad al reencuentro.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/05/2023 Alavés vs. Málaga 2-1 Segunda División 18/12/2022 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División 06/05/2018 Málaga vs. Alavés 0-3 Primera División 21/12/2017 Alavés vs. Málaga 1-0 Primera División 11/03/2017 Málaga vs. Alavés 1-2 Primera División 16/10/2016 Alavés vs. Málaga 1-1 Primera División 02/02/2008 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División 02/09/2007 Alavés vs. Málaga 0-1 Segunda División 03/02/2007 Alavés vs. Málaga 0-1 Segunda División 03/09/2006 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División

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Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Rayo Vallecano vs. Elche Sábado 24 de octubre 06:00 09:00 14:00 Racing de Santander vs. Espanyol Sábado 24 de octubre 08:15 11:15 16:15 Valencia vs. Villarreal Sábado 24 de octubre 10:30 13:30 18:30 Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña Sábado 24 de octubre 13:00 16:00 21:00 Athletic Bilbao vs. Getafe Domingo 25 de octubre 07:00 10:00 14:00 Celta vs. Betis Domingo 25 de octubre 09:15 12:15 16:15 Real Sociedad vs. Levante Domingo 25 de octubre 11:30 14:30 18:30 Barcelona vs. Real Madrid Domingo 25 de octubre 14:00 17:00 21:00 Sevilla vs. Osasuna Lunes 26 de octubre 14:00 17:00 21:00

En síntesis