Dónde ver EN VIVO Celta vs. Alavés por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Alavés este domingo 18 de octubre desde las 08:15 de México, 11:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta llega como favorito en su casa, pero la tabla cuenta otra historia: el Alavés está mejor ubicado y viene de pelear puntos arriba.

Ninguno de los dos pasa por un gran momento ofensivo y el partido puede servir para que alguno empiece a despegarse de la mitad de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado tras caer 1-2 como local ante la Juventus, resultado que cortó una racha más firme. Antes había empatado sin goles como visitante frente al Elche, aunque en septiembre había mostrado su mejor cara con un contundente 5-0 sobre el Santander. Con 8 puntos en 8 fechas, el equipo necesita recuperar continuidad en LaLiga.

El Alavés no la pasa mejor en cuanto a resultados recientes: cayó 1-2 ante el Atlético, rescató un empate sin goles contra el Athletic y antes había perdido 0-1 con el Valencia. Pese a esa seguidilla sin victorias, el equipo se mantiene séptimo con 11 unidades, una posición que intentará sostener lejos de su estadio.

El historial entre Celta y Alavés

El historial entre ambos tiene a los celestes como los más ganadores: 16 triunfos contra 13 del Alavés en 40 cruces, con 11 empates de por medio. En las diferencias de gol el Celta también saca ventaja, con 55 tantos convertidos frente a los 44 del conjunto vitoriano.

Los últimos encuentros estuvieron parejos y con goles de ambos lados: desde el 4-3 a favor del Alavés como visitante en marzo hasta el 1-0 que el Celta se llevó en Vitoria en noviembre. No hay una tendencia clara en los resultados recientes, lo que deja abierto el duelo de este domingo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/03/2026 Celta vs. Alavés 3-4 Primera División 22/11/2025 Alavés vs. Celta 0-1 Primera División 27/01/2025 Alavés vs. Celta 1-1 Primera División 16/08/2024 Celta vs. Alavés 2-1 Primera División 27/04/2024 Alavés vs. Celta 3-0 Primera División 28/09/2023 Celta vs. Alavés 1-1 Primera División 07/05/2022 Celta vs. Alavés 4-0 Primera División 27/11/2021 Alavés vs. Celta 1-2 Primera División 04/04/2021 Alavés vs. Celta 1-3 Primera División 20/12/2020 Celta vs. Alavés 2-0 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 08:15 hs

08:15 hs Estados Unidos (ET): 10:15 hs

10:15 hs Estados Unidos (PT): 07:15 hs

07:15 hs Argentina: 11:15 hs

11:15 hs Colombia: 09:15 hs

09:15 hs Perú: 09:15 hs

09:15 hs Chile: 11:15 hs

11:15 hs España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Osasuna vs. Racing de Santander Domingo 18 de octubre 06:00 09:00 14:00 Málaga vs. Real Sociedad Domingo 18 de octubre 10:30 13:30 18:30 Real Madrid vs. Sevilla Domingo 18 de octubre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Rayo Vallecano Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00 Levante vs. Athletic Bilbao Miércoles 21 de octubre 12:00 15:00 20:00

En síntesis

Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Celta suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Alavés suma 11 puntos en el torneo.