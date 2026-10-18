Dónde ver EN VIVO Celta vs. Alavés por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta recibe a Alavés este domingo 18 de octubre desde las 08:15 de México, 11:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta llega como favorito en su casa, pero la tabla cuenta otra historia: el Alavés está mejor ubicado y viene de pelear puntos arriba.
Ninguno de los dos pasa por un gran momento ofensivo y el partido puede servir para que alguno empiece a despegarse de la mitad de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Celta llega golpeado tras caer 1-2 como local ante la Juventus, resultado que cortó una racha más firme. Antes había empatado sin goles como visitante frente al Elche, aunque en septiembre había mostrado su mejor cara con un contundente 5-0 sobre el Santander. Con 8 puntos en 8 fechas, el equipo necesita recuperar continuidad en LaLiga.
El Alavés no la pasa mejor en cuanto a resultados recientes: cayó 1-2 ante el Atlético, rescató un empate sin goles contra el Athletic y antes había perdido 0-1 con el Valencia. Pese a esa seguidilla sin victorias, el equipo se mantiene séptimo con 11 unidades, una posición que intentará sostener lejos de su estadio.
El historial entre Celta y Alavés
El historial entre ambos tiene a los celestes como los más ganadores: 16 triunfos contra 13 del Alavés en 40 cruces, con 11 empates de por medio. En las diferencias de gol el Celta también saca ventaja, con 55 tantos convertidos frente a los 44 del conjunto vitoriano.
Los últimos encuentros estuvieron parejos y con goles de ambos lados: desde el 4-3 a favor del Alavés como visitante en marzo hasta el 1-0 que el Celta se llevó en Vitoria en noviembre. No hay una tendencia clara en los resultados recientes, lo que deja abierto el duelo de este domingo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/03/2026
|Celta vs. Alavés
|3-4
|Primera División
|22/11/2025
|Alavés vs. Celta
|0-1
|Primera División
|27/01/2025
|Alavés vs. Celta
|1-1
|Primera División
|16/08/2024
|Celta vs. Alavés
|2-1
|Primera División
|27/04/2024
|Alavés vs. Celta
|3-0
|Primera División
|28/09/2023
|Celta vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|07/05/2022
|Celta vs. Alavés
|4-0
|Primera División
|27/11/2021
|Alavés vs. Celta
|1-2
|Primera División
|04/04/2021
|Alavés vs. Celta
|1-3
|Primera División
|20/12/2020
|Celta vs. Alavés
|2-0
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 08:15 hs
- Estados Unidos (ET): 10:15 hs
- Estados Unidos (PT): 07:15 hs
- Argentina: 11:15 hs
- Colombia: 09:15 hs
- Perú: 09:15 hs
- Chile: 11:15 hs
- España: 16:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Osasuna vs. Racing de Santander
|Domingo 18 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Málaga vs. Real Sociedad
|Domingo 18 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Real Madrid vs. Sevilla
|Domingo 18 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Levante vs. Athletic Bilbao
|Miércoles 21 de octubre
|12:00
|15:00
|20:00
En síntesis
- Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Celta suma 8 puntos en el torneo.
- Alavés suma 11 puntos en el torneo.