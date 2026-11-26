Celta recibe a Bournemouth este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de caer 1-2 ante Union Saint-Gilloise y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Bournemouth viene de ganarle 3-1 a Sparta y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Celta y Bournemouth
Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Iago Aspas, Ferran Jutglà, Williot Swedberg. DT: Claudio Giráldez.
Bournemouth (4-2-3-1): Michele Di Gregorio, Adam Smith, James Hill, Bafodé Diakité, Julio Soler, Lewis Cook, Amine Adli, Ryan Christie, Rayan, Álvaro Rodríguez, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.
Bajas y ausentes de Celta y Bournemouth
Celta:
- Carl Starfelt (lesión isquiotibial)
- Miguel Román (ausencia)
- Borja Iglesias (lesión en el gemelo)
Bournemouth:
- Juanlu Sánchez (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Veljko Milosavljević (golpe)
- Alex Tóth (lesión isquiotibial; vuelve a principios de febrero de 2027)
- Julián Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
La previa de Celta y Bournemouth: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España
- Estadio: Estadio Balaidos
- Próximo partido de Celta: vs. Marseille, jueves 10 de diciembre
- Próximo partido de Bournemouth: vs. Viktoria, jueves 10 de diciembre