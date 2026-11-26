Celta y Bournemouth se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Estadio Balaidos por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Celta recibe a Bournemouth este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de caer 1-2 ante Union Saint-Gilloise y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Bournemouth viene de ganarle 3-1 a Sparta y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Celta y Bournemouth

Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Iago Aspas, Ferran Jutglà, Williot Swedberg. DT: Claudio Giráldez.

Bournemouth (4-2-3-1): Michele Di Gregorio, Adam Smith, James Hill, Bafodé Diakité, Julio Soler, Lewis Cook, Amine Adli, Ryan Christie, Rayan, Álvaro Rodríguez, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.

Bajas y ausentes de Celta y Bournemouth

Celta:

Carl Starfelt (lesión isquiotibial)

Miguel Román (ausencia)

Borja Iglesias (lesión en el gemelo)

Bournemouth:

Juanlu Sánchez (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Veljko Milosavljević (golpe)

Alex Tóth (lesión isquiotibial; vuelve a principios de febrero de 2027)

Julián Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

La previa de Celta y Bournemouth: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España

11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España Estadio: Estadio Balaidos

Estadio Balaidos Próximo partido de Celta: vs. Marseille, jueves 10 de diciembre

vs. Marseille, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Bournemouth: vs. Viktoria, jueves 10 de diciembre