Celta recibe a Villarreal este domingo 29 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de caer 1-2 ante Real Madrid y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Villarreal viene de caer 2-3 ante Barcelona y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Celta y Villarreal
Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Sebastián Cáceres, Marcos Alonso, Sergio Carreira, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Javi Galán, Hugo Álvarez, Ferran Jutglà, Williot Swedberg. DT: Claudio Giráldez.
Villarreal (4-4-2): Péter Gulácsi, Alex Freeman, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero, Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye, Tani Oluwaseyi, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze. DT: Iñigo Pérez.
Bajas y ausentes de Celta y Villarreal
Celta:
- Miguel Román (ausencia)
- Mateo Sobral (ausencia; vuelve en 3 fechas)
- Yoel Lago (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Villarreal:
- Nathan-Dylan Saliba (lesión de tobillo; vuelve a principios de enero de 2027)
- Alassane Diatta (lesión muscular; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Pau Navarro (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Celta y Villarreal: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España
- Estadio: Estadio Balaidos
- Historial: 42 cruces — Celta ganó 16, Villarreal ganó 17 y empataron 9
- Último antecedente: 26/04/2026: Villarreal 2-1 Celta
- Próximo partido de Celta: vs. Barcelona, sábado 5 de diciembre
- Próximo partido de Villarreal: vs. Real Sociedad, sábado 5 de diciembre