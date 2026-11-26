Celta y Bournemouth se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Bournemouth este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta necesita puntos con urgencia en una fase de liga que se le empieza a complicar, mientras el Bournemouth llega como una de las revelaciones del torneo y con pinta de no frenar.

Para los españoles es casi una final anticipada si quieren meterse en zona de clasificación directa. Para los ingleses, en cambio, es la chance de seguir escalando en una tabla que ya los tiene como candidatos serios.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado después de caer 1-2 de visitante ante el Real Madrid, un resultado que duele pero no borra la buena imagen de semanas atrás, cuando goleó 5-0 al Salamanca UDS. El empate sin goles ante Levante antes de esa racha muestra un equipo irregular, que necesita ganar en Balaidos para no quedar relegado en la fase de liga europea.

El Bournemouth, en cambio, llega lanzado. Viene de ganarle 2-0 al Forest de local y antes había sumado triunfos ante el Ipswich y el Sparta, una seguidilla que lo tiene segundo en la tabla general y con autoridad para pelear arriba de todo. El plan en Vigo es simple: seguir sumando de la manera que vienen haciéndolo, sin sobresaltos.

Horario del partido

México (CDMX): 11:45 hs

11:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 14:45 hs

14:45 hs Colombia: 12:45 hs

12:45 hs Perú: 12:45 hs

12:45 hs Chile: 14:45 hs

14:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Beşiktaş vs. Hapoel Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Marseille vs. Levski Sofia Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Olympiacos vs. Milan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Zagreb vs. Leverkusen Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viktoria vs. Benfica Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Red Bull vs. Ararat Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Celtic Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hoffenheim vs. Sturm Graz Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Jagiellonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lyon vs. Lillestroem Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 OFI Crete vs. Anderlecht Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Nijmegen vs. Rennes Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Juventus vs. Omonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Ferencvaros vs. NK Celje Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Crystal Palace vs. Real Sociedad Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sparta vs. AZ Alkmaar Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Celta y Bournemouth se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Claro Sports y Disney+ Premium Mexico .

y . Celta suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Bournemouth suma 12 puntos tras vencer a Forest, Ipswich y Sparta.