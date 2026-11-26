Celta recibe a Bournemouth este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta necesita puntos con urgencia en una fase de liga que se le empieza a complicar, mientras el Bournemouth llega como una de las revelaciones del torneo y con pinta de no frenar.
Para los españoles es casi una final anticipada si quieren meterse en zona de clasificación directa. Para los ingleses, en cambio, es la chance de seguir escalando en una tabla que ya los tiene como candidatos serios.
La actualidad de ambos equipos
El Celta llega golpeado después de caer 1-2 de visitante ante el Real Madrid, un resultado que duele pero no borra la buena imagen de semanas atrás, cuando goleó 5-0 al Salamanca UDS. El empate sin goles ante Levante antes de esa racha muestra un equipo irregular, que necesita ganar en Balaidos para no quedar relegado en la fase de liga europea.
El Bournemouth, en cambio, llega lanzado. Viene de ganarle 2-0 al Forest de local y antes había sumado triunfos ante el Ipswich y el Sparta, una seguidilla que lo tiene segundo en la tabla general y con autoridad para pelear arriba de todo. El plan en Vigo es simple: seguir sumando de la manera que vienen haciéndolo, sin sobresaltos.
Horario del partido
- México (CDMX): 11:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 14:45 hs
- Colombia: 12:45 hs
- Perú: 12:45 hs
- Chile: 14:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Claro Sports, Disney+ Premium Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Beşiktaş vs. Hapoel
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Marseille vs. Levski Sofia
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Olympiacos vs. Milan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Zagreb vs. Leverkusen
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viktoria vs. Benfica
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Red Bull vs. Ararat
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Celtic
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hoffenheim vs. Sturm Graz
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Jagiellonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lyon vs. Lillestroem
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|OFI Crete vs. Anderlecht
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Nijmegen vs. Rennes
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Juventus vs. Omonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Ferencvaros vs. NK Celje
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Crystal Palace vs. Real Sociedad
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sparta vs. AZ Alkmaar
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Celta y Bournemouth se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Claro Sports y Disney+ Premium Mexico.
- Celta suma 3 puntos en el torneo.
- Bournemouth suma 12 puntos tras vencer a Forest, Ipswich y Sparta.