Celta recibe a Villarreal este domingo 29 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Ninguno de los dos llega sobrado de puntos y en Balaídos se va a notar: ambos necesitan ganar para no seguir perdiendo terreno en la tabla.
Celta y Villarreal se juegan algo más que los tres puntos de la jornada 14: a esta altura del campeonato, cada resultado empieza a pesar doble, ya sea para escaparle a la parte baja o para meterse en la pelea de arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Celta llega golpeado después de caer de local ante el Bournemouth y no termina de agarrar ritmo en el campeonato español, donde marcha 15° con 13 unidades en 13 presentaciones. Antes de esa derrota había perdido también como visitante frente al Real Madrid, aunque en el medio mostró que puede hacer daño: goleó 5-0 al Salamanca UDS.
El Villarreal, en cambio, llega con el envión de un triunfo afuera ante el Slavia, que le sirvió para cortar la mala racha que había dejado la caída 3-2 frente al Barcelona. Está 10° con 15 puntos, dos más que su rival de turno, y buscará aprovechar ese envión para seguir escalando posiciones.
El historial entre Celta y Villarreal
El historial entre ambos está parejo arriba, con el Villarreal sacando una leve ventaja: 17 victorias contra 16 del Celta en 42 enfrentamientos, además de 9 empates. En ofensiva también manda el conjunto amarillo, que acumula 68 goles contra 58 del equipo gallego en todo el historial.
Los últimos cruces confirman esa paridad: en el duelo más reciente el Villarreal se impuso 2-1, pero antes hubo un empate 1-1 y una contundente victoria 3-0 del Celta. No hay una tendencia clara, y eso promete un partido abierto.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Villarreal vs. Celta
|2-1
|Primera División
|31/08/2025
|Celta vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|23/04/2025
|Celta vs. Villarreal
|3-0
|Primera División
|26/08/2024
|Villarreal vs. Celta
|4-3
|Primera División
|05/05/2024
|Celta vs. Villarreal
|3-2
|Primera División
|20/12/2023
|Villarreal vs. Celta
|3-2
|Primera División
|30/04/2023
|Villarreal vs. Celta
|3-1
|Primera División
|13/01/2023
|Celta vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|12/03/2022
|Villarreal vs. Celta
|1-0
|Primera División
|20/11/2021
|Celta vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Valencia vs. Osasuna
|Domingo 29 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Deportivo La Coruña vs. Barcelona
|Domingo 29 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Real Sociedad vs. Sevilla
|Domingo 29 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Espanyol vs. Getafe
|Lunes 30 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Celta y Villarreal se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Celta suma 13 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 15 puntos en el torneo.