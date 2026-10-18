Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Real Sociedad por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El Málaga está último en la tabla y cada partido que pasa sin sumar lo acerca más al fondo. La visita de la Real Sociedad llega en el peor momento posible para un equipo que necesita reaccionar ya.

Para el local esto es prácticamente una final anticipada en la novena fecha, mientras que la Real Sociedad puede meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba si se lleva los tres puntos.

La actualidad de ambos equipos

El Málaga llega golpeado y con la tabla en contra: apenas 4 puntos en 8 partidos y el último lugar de la clasificación lo confirman. En la fecha pasada rescató un empate 1-1 ante Espanyol, pero antes había caído con Getafe y Villarreal, y la sensación es que el equipo necesita un triunfo para cortar la racha negativa cuanto antes.

La Real Sociedad viene de empatar 1-1 de visitante frente a R. Union SG, un resultado que cortó una buena seguidilla de triunfos: antes había ganado como local ante Deportivo y también se había impuesto en su visita a Valencia. Con 13 puntos y la sexta posición, el equipo quiere retomar el envión ganador y no dejar escapar la chance de acercarse a la parte alta de la tabla.

El historial entre Málaga y Real Sociedad

El historial entre ambos tiene 35 antecedentes y marca una ventaja clara para la Real Sociedad, que ganó 16 veces por 10 del Málaga, con 9 empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles, 53 contra 44 a favor del equipo vasco.

En los enfrentamientos más recientes la tendencia se mantuvo pareja en el resultado, con triunfos cortos y algún empate, aunque el dato global confirma que la Real Sociedad fue siempre un rival incómodo para el Málaga en este cruce.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/01/2024 Málaga vs. Real Sociedad 0-1 Copa del Rey 22/04/2018 Málaga vs. Real Sociedad 2-0 Primera División 10/12/2017 Real Sociedad vs. Málaga 0-2 Primera División 14/05/2017 Real Sociedad vs. Málaga 2-2 Primera División 16/01/2017 Málaga vs. Real Sociedad 0-2 Primera División 27/02/2016 Real Sociedad vs. Málaga 1-1 Primera División 03/10/2015 Málaga vs. Real Sociedad 3-1 Primera División 04/04/2015 Málaga vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 01/11/2014 Real Sociedad vs. Málaga 0-1 Primera División 17/02/2014 Málaga vs. Real Sociedad 0-1 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Osasuna vs. Racing de Santander Domingo 18 de octubre 06:00 09:00 14:00 Celta vs. Alavés Domingo 18 de octubre 08:15 11:15 16:15 Real Madrid vs. Sevilla Domingo 18 de octubre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Rayo Vallecano Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00 Levante vs. Athletic Bilbao Miércoles 21 de octubre 12:00 15:00 20:00

En síntesis

Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Málaga suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Real Sociedad suma 13 puntos en el torneo.