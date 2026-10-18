Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Real Sociedad por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El Málaga está último en la tabla y cada partido que pasa sin sumar lo acerca más al fondo. La visita de la Real Sociedad llega en el peor momento posible para un equipo que necesita reaccionar ya.
Para el local esto es prácticamente una final anticipada en la novena fecha, mientras que la Real Sociedad puede meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba si se lleva los tres puntos.
La actualidad de ambos equipos
El Málaga llega golpeado y con la tabla en contra: apenas 4 puntos en 8 partidos y el último lugar de la clasificación lo confirman. En la fecha pasada rescató un empate 1-1 ante Espanyol, pero antes había caído con Getafe y Villarreal, y la sensación es que el equipo necesita un triunfo para cortar la racha negativa cuanto antes.
La Real Sociedad viene de empatar 1-1 de visitante frente a R. Union SG, un resultado que cortó una buena seguidilla de triunfos: antes había ganado como local ante Deportivo y también se había impuesto en su visita a Valencia. Con 13 puntos y la sexta posición, el equipo quiere retomar el envión ganador y no dejar escapar la chance de acercarse a la parte alta de la tabla.
El historial entre Málaga y Real Sociedad
El historial entre ambos tiene 35 antecedentes y marca una ventaja clara para la Real Sociedad, que ganó 16 veces por 10 del Málaga, con 9 empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles, 53 contra 44 a favor del equipo vasco.
En los enfrentamientos más recientes la tendencia se mantuvo pareja en el resultado, con triunfos cortos y algún empate, aunque el dato global confirma que la Real Sociedad fue siempre un rival incómodo para el Málaga en este cruce.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/01/2024
|Málaga vs. Real Sociedad
|0-1
|Copa del Rey
|22/04/2018
|Málaga vs. Real Sociedad
|2-0
|Primera División
|10/12/2017
|Real Sociedad vs. Málaga
|0-2
|Primera División
|14/05/2017
|Real Sociedad vs. Málaga
|2-2
|Primera División
|16/01/2017
|Málaga vs. Real Sociedad
|0-2
|Primera División
|27/02/2016
|Real Sociedad vs. Málaga
|1-1
|Primera División
|03/10/2015
|Málaga vs. Real Sociedad
|3-1
|Primera División
|04/04/2015
|Málaga vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|01/11/2014
|Real Sociedad vs. Málaga
|0-1
|Primera División
|17/02/2014
|Málaga vs. Real Sociedad
|0-1
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Osasuna vs. Racing de Santander
|Domingo 18 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Celta vs. Alavés
|Domingo 18 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Real Madrid vs. Sevilla
|Domingo 18 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Levante vs. Athletic Bilbao
|Miércoles 21 de octubre
|12:00
|15:00
|20:00
En síntesis
- Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Málaga suma 4 puntos en el torneo.
- Real Sociedad suma 13 puntos en el torneo.