Málaga y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 28 de noviembre en La Rosaleda por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Málaga recibe a Athletic Bilbao este sábado 28 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda. Málaga viene de caer 0-1 ante Osasuna y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Athletic Bilbao viene de caer 0-1 ante Espanyol y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Málaga y Athletic Bilbao

Málaga (4-4-2): Alfonso Herrero, Carlos Puga, Diego Murillo, Ángel Recio, Adam Aznou, David Larrubia, Ramón Enríquez, Carlos Dotor, Joaquín Muñoz, Pablo Martínez, Adrián Niño. DT: Juan Francisco Funes.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Hugo Rincón, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Iñigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Peio Urtasan, Álex Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams. DT: Edin Terzić.

Bajas y ausentes de Málaga y Athletic Bilbao

Málaga:

Moussa Diarra (lesión muscular)

Julen Lobete (rotura de ligamentos cruzados)

Aarón Ochoa (lesión de meniscos)

Rafita Garrido (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Athletic Bilbao:

Maroan Sannadi (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Daniel Vivian (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Gorka Guruzeta (rotura de ligamentos cruzados)

Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

La previa de Málaga y Athletic Bilbao: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España

09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España Estadio: La Rosaleda

La Rosaleda Historial: 36 cruces — Málaga ganó 11, Athletic Bilbao ganó 13 y empataron 12

36 cruces — Málaga ganó 11, Athletic Bilbao ganó 13 y empataron 12 Último antecedente: 25/02/2018: Athletic Bilbao 2-1 Málaga

25/02/2018: Athletic Bilbao 2-1 Málaga Próximo partido de Málaga: vs. Sevilla, lunes 7 de diciembre

vs. Sevilla, lunes 7 de diciembre Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Real Madrid, domingo 6 de diciembre