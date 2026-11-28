Málaga recibe a Athletic Bilbao este sábado 28 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda. El Málaga está último y con apenas 5 puntos en 13 fechas, un arranque que lo deja cada vez más lejos de todo. Recibir al Athletic en este momento no es el mejor plan para un equipo que necesita resultados urgentes.
Para los de casa es casi una final anticipada en noviembre: perder significa seguir hundido en el fondo de la tabla. El Athletic, en cambio, llega con la chance de meterse de nuevo en zona alta si consigue un triunfo afuera.
La actualidad de ambos equipos
El Málaga no encuentra la forma de salir del pozo. Viene de caer de visitante ante Osasuna y antes había perdido en casa frente al Santander, además de otra derrota ante el Betis. Son 13 partidos jugados y solo 5 puntos, un arranque que lo tiene último en la tabla con 20 equipos y sin margen de error.
El Athletic Bilbao no atraviesa su mejor momento, aunque su posición en la tabla todavía lo sostiene en la mitad de arriba. Perdió su último partido como local ante el Espanyol, después de haber igualado con Osasuna y de un triunfo ante la Real Sociedad. Con 16 puntos en 12 presentaciones, está octavo y con margen para engancharse a los puestos europeos si suma afuera.
El historial entre Málaga y Athletic Bilbao
El historial entre ambos tiene 36 antecedentes, con ventaja para el Athletic Bilbao que ganó 13 veces por 11 del Málaga y 12 empates. La diferencia de gol también es corta, 45 contra 42, lo que confirma la paridad histórica entre los dos.
En los enfrentamientos más recientes el Athletic se impuso en la mayoría, aunque hubo un empate 3-3 en 2017 que rompió esa tendencia. Hace tiempo que no se cruzan en Primera, así que este partido reabre una historia que estuvo pausada varios años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/02/2018
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|2-1
|Primera División
|23/09/2017
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|3-3
|Primera División
|05/03/2017
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|1-0
|Primera División
|02/10/2016
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|2-1
|Primera División
|17/04/2016
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|0-1
|Primera División
|06/12/2015
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|0-0
|Primera División
|29/01/2015
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|1-0
|Copa del Rey
|25/01/2015
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|1-1
|Primera División
|21/01/2015
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Copa del Rey
|23/08/2014
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 09:15 hs
- Estados Unidos (ET): 10:15 hs
- Estados Unidos (PT): 07:15 hs
- Argentina: 12:15 hs
- Colombia: 10:15 hs
- Perú: 10:15 hs
- Chile: 12:15 hs
- España: 16:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Betis vs. Rayo Vallecano
|Sábado 28 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Elche vs. Atlético de Madrid
|Sábado 28 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Real Madrid vs. Alavés
|Sábado 28 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Valencia vs. Osasuna
|Domingo 29 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Deportivo La Coruña vs. Barcelona
|Domingo 29 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Celta vs. Villarreal
|Domingo 29 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Real Sociedad vs. Sevilla
|Domingo 29 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Espanyol vs. Getafe
|Lunes 30 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Málaga y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Málaga suma 5 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 16 puntos en el torneo.