El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, el ente competente para evaluar hechos y dictaminar sanciones en los partidos de LaLiga, comunicó su veredicto sobre los incidentes que tuvieron lugar en el Estadio Metropolitano el último domingo durante el partido que jugaron el Atlético de Madrid y el Real Madrid por la fecha 8.

Resulta que Thibaut Courtois respondió a los cánticos que la afición le había dedicado con algunos gestos tras el tanto anotado por Éder Militao, el cual ubicó momentáneamente al Real Madrid por encima del marcador del Derbi Madrileño. Tras estas provocaciones del belga, se desató el suceso central -los objetos arrojados al terreno de juego por los hinchas- que obligó al árbitro Mateo Busquets Ferrer a parar el encuentro por 10 minutos.

Al respecto, el Atlético de Madrid era consciente de que el organismo designado por la RFEF para analizar el percance en el duelo con el Real Madrid iba a decretar una sanción tanto al club como al estadio. No obstante, la institución colchonera pretendía que el portero merengue también sea castigado por su comportamiento.

Sin embargo, Comité de Competición consideró que la actitud de Thibaut Courtois no fue suficiente para aplicarle una pena. “En todo caso, estos hechos objetivos resultan totalmente inaceptables, no pudiendo admitirse las alegaciones del Club Atlético de Madrid respecto de cualquier tipo de actos anteriores, que no resultarían en ningún caso susceptibles de justificar los mismos”, aclara el informe entregado a cada una de las partes implicadas.

Algunas de las imágenes que el Atlético de Madrid presentó de Thibaut Courtois.

El Atlético de Madrid, en su alegación, había citado el artículo 98 de Código Disciplinario de la RFEF que especifica que ”provocar la animosidad del público obteniendo tal propósito, salvo que, por producirse, como consecuencia de ello, incidentes graves, la infracción fuere constitutiva de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”. De igual modo, no hay ni habrá suspensión para Courtois.

La sanción al Atlético de Madrid por los incidentes en el Derbi Madrileño

Comité de Competición, en la misma sentencia, decretó el cierre de la grada fondo sur baja del Metropolitano (el sector desde donde se arrojaron los objetos a Thibaut Courtois) por los próximos tres partidos. Es decir, el Atlético de Madrid contra el Leganés el 20 de octubre, frente a Las Palmas el 3 de noviembre y vs. Alavés el 24 del mismo mes, verá reducida la capacidad de su estadio. Además, la institución deberá pagar una multa de 45 mil euros.

Atlético de Madrid perdió 4 a 0 con Benfica por la Champions League

Para colmo de males, el Atlético de Madrid, por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2024/2025, perdió 4 a 0 con Benfica. De esta manera, el Colchonero retrocedió al puesto 23 de la clasificación con tres puntos y menos tres de diferencia de gol.