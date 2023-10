La joya del fútbol brasileño, Endrick se prepara para dar el salto al fútbol europeo con la camiseta de Real Madrid. El aún jugador de Palmeiras ha sabido aprovechar sus últimos meses en Brasil y se ha puesto en manos de la psicóloga y coach deportiva, Sara Duque.

Real Madrid se ha convertido en un club especialista en detectar talento del fútbol brasileño y llevarlo al más alto nivel. La nueva joya que dará el salto a la Casa Blanca es Endrick, jugador que ataron por un total de unos 60 millones de euros a la espera de que cumpla la mayoría de edad.

Endrick juega sus últimos meses en Palmeiras, pero ya trabaja en su adaptación a lo que será su paso al fútbol europeo. Para esto, ha decidido contratar a Sara Duque, que se ha hecho reconocida en las redes sociales como coach de algunos futbolistas de primera línea.

La profesora de Julián Álvarez

Sara Duque posee un master en Psicología y Coaching Deportivo y se ha hecho reconocida en los últimos tiempos por ser la profesora de inglés de Julián Álvarez desde su llegada a Manchester City. Esta posee un gran vínculo con Argentina y reside en la ciudad de Buenos Aires desde hace algunos meses.

Ahora, la profesora ha estado siguiendo de cerca la formación de otra joya Latinoamericana. Endrick, que se convertirá oficialmente en jugador de Real Madrid a partir de julio de 2024, ha contratado sus servicios para aprender español y para tener la mejor adaptación posible al fútbol europeo.

Palabras de Endrick

“Trabajar con Sara ha sido fundamental en mi desarrollo como jugador. Sara me ha guiado para comprender los desafíos que enfrentaré al mudarme a una nueva liga, tanto dentro como fuera del campo” fueron las palabras del juvenil brasileño en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El crack de Palmeiras asegura que la asesoría ha ido mucho más allá de las clases de idiomas. “No solo me ha ayudado a mejorar mis habilidades en español y en inglés, sino también a comprender las diferencias culturales que encontraré en Europa. Esto me da una ventaja para adaptarme rápidamente al nuevo idioma, estilo de vida y ambiente futbolístico“.

Real Madrid se frota las manos

Real Madrid aguarda pacientemente a que Endrick cumpla la mayoría de edad. El jugador cumple sus 18 años el 21 de julio de 2024, día en que su ficha pasará a ser propiedad del equipo más ganador del fútbol europeo. Luego de los aciertos de Vinicius y Rodrygo, la afición merengue espera que llegue un nuevo crack.

Más allá de sus capacidades futbolísticas indiscutibles, ha llamado la atención la madurez del jugador y lo centrado que está con el desarrollo de su carrera. Endrick ha dejado en claro en varias ocasiones que no es adepto a la vida nocturna y que se toma en serio cada cláusula de su contrato.

“Para ser sincero, odio salir, odio ir a fiestas, odio ir a discotecas. Me gusta más hacer cosas con mi familia. Así que esa es esa parte del contrato. He hablado de ello desde el principio. No me gusta saber cuánto voy a ganar. Cuánto voy a obtener del contrato, cuántos años voy a tener… Solo quiero jugar al fútbol” dijo hace solo unas semanas en una entrevista con TNT Sports Brasil.