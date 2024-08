Real Madrid y Kylian Mbappé se alistan para la tercera jornada de LaLiga española mientras curiosos hitos se toman la previa del encuentro. Las cuentas en redes sociales del delantero francés sufrieron un ataque en las últimas horas y dejaron diversos polémicos mensajes en su perfil de X. Hubo hasta dardos a Lionel Messi y otras oraciones que ya han sido borradas de la plataforma.

No es la primera vez que esto ocurre en la élite del fútbol. Nadie está exentó en un mundo donde la tecnología avanza jornada a jornada a hackers que encuentran la forma de hacerse por unas horas con la identidad de las estrellas del deporte rey. En el caso de Mbappé, hubo polémica alrededor de diversos temas y frases atacando desde Messi hasta diversos conflictos internacionales.

“Cristiano es el mejor de todos los tiempos…Este enano no es mi GOAT…Iré a Manchester United en el 2028”, algunas de las oraciones que aparecieron en el perfil del ex delantero del PSG y que ya fueron borradas luego de que el futbolista del Real Madrid pusiese recupera su fuente en redes sociales. Hasta el momento no hay ningún pedido de perdón y se espera que el tema no pase a mayores luego de todo el revuelo generado alrededor del tema.

Mbappé nunca ha negado su devoción por Cristiano Ronaldo e igualmente como el futbolista portugués supone su máximo ídolo en todos los sentidos. Dicho esto nunca se ha visto en delantero francés con respeto a un mes y que no nos olvidemos por su compañero a lo largo de hasta dos de sus últimas 3 temporadas por París Saint Germain. El ataque al delantero de Carlo Ancelotti se dio en horas de la madrugada europea y con el equipo ya concentrado para enfrentar a Las Palmas.

Algunos de los mensajes de la cuenta de Mbappé durante el hackeo: TW

Sumado las frases mencionadas también hubo diversas referencias alrededor de los conflictos internacionales que se toman el planeta por estas horas. Por supuesto que ninguna de estas oraciones corresponde a la figura un Mbappé que de momento no se ha manifestado sobre el ataque sufrido en sus redes sociales espera por una jornada de jueves marcada por el sorteo de la UEFA Champions league e igualmente por un nuevo compromiso de LaLiga.

Mbappé y sus elogios a Messi

“Messi tenía que ganarlo, ganó el Mundial, es uno de los más grandes de la historia, si no el más grande para mí. La noche del 18 de diciembre supe que había perdido el Mundial. Y el Balón de Oro también. Leo se lo merecía”, reflexiones del delantero francés tras el último gran premio ganado por el futbolista argentino. El rendimiento de ambos en la final de Qatar 2022 sigue siendo considerado a día de hoy como una de las mejores definiciones en la historia del certamen.

El historial Messi vs. Mbappé

Un total de cuatro encuentros componen el historial entre la nueva y vieja generación de fútbol. Francia 4-3 Argentina en Rusia 2018. La final de la pasada Copa del Mundo. PSG 1-1 Barcelona en octavos de Champions 2021 y la ida de dicha fase con marcador de Barcelona 1-4 PSG, el camino recorrido por ambos antes de unirse en la capital francesa. Mbappé sumó un total de 9 goles en dichos choques y Leo un total de 4.