En una entrevista exclusiva para Mundo Deportivo, Joao Félix, repasó el inicio de su paso por Barcelona con declaraciones de todo tipo y que escenifican la felicidad que siente por estas horas el nuevo delantero de Xavi Hernández. Hubo deseos de seguir en el Camp Nou, dardos a Diego Pablo Simeone y un mensaje para Atlético de Madrid que ya llega a la capital.

La cesión del luso es un éxito en todos los sentidos hasta aquí. Los goles ante Real Betis o Amberes muestran el impacto de un futbolista que no fue feliz en el Metropolitano o en Chelsea y por encima de todo ha cumplido sus sueños de ser culé. Joao Félix repasa en Mundo Deportivo un inicio de temporada que se encuentra amarrado a un futuro más que indeciso para después del 30 de junio del 2024. Atlético de Madrid tiene la última palabra.

“Sí, la verdad que sí, que renuncié a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo. Pero bueno, necesitaba cambiar, necesitaba ir para un sitio en que pudiese practicar mi fútbol y como he dicho siempre creí que éste sería el sitio ideal. Las cosas están saliendo bien y tenía que hacer ese esfuerzo para volver a tener alegría jugando”, primera reflexion de un jugador cuyo sueldo ya dio para debates entre LaLiga y Barcelona.

¿Palazo al Cholo?

La relación entre ambas partes estaba rota. No solo por la diferencia de gustos sobre el césped o lo que pretendían para el futuro de sus carreras, sino igualmente por una situación a lo largo del verano que se hizo insostenible en la pretemporada del Atlético de Madrid. Joao Felix agradeció el poder salir de la capital, pero no olvida que lo difíciles que fueron los últimos meses con Simeone.

“Quien está mal se tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien allí (Atlético de Madrid), no me adapté a las ideas del club y del entrenador. pero siempre intenté hacerlo lo mejor que podía”, respondía el luso a las preguntas de Mundo Deportivo. Por el medio afirman que no quiere volver al lado rojiblanco de la capital.

Pide facilidades al Atlético

La cesión de Joao Félix debe entenderse como una simple en todos los sentidos. No hay opción de compra o de alargar esta más allá del 30 de junio del 2024. Será ahí cuando las partes involucradas tengan que ponerse de acuerdo, pero es de público conocimiento el deseo de los madrileños por vender al delantero el próximo verano. El nuevo ícono culé pide una ayuda a su de momento ex club.

“Bueno, por mí depende de cómo termine la temporada. Después el Barcelona es el que tiene que negociar con el Atleti y eso depende después del Atleti, si quiere facilitar las cosas o no. Pero eso ya son cosas de negocios, de valores, en lo que yo no me meto. Yo hago mi trabajo en el campo, intento hacer lo mejor para que me quieran fichar al final y eso de los valores, de si voy o no voy o por cuánto, no va conmigo”, finaliza un Joao Félix que ya mira al duelo de este sábado ante Celta de Vigo en Montjuic.

