Jordi Alba: “Lamine Yamal es un locura, pero no es Messi”

El ex jugador del Barcelona analiza las comparaciones entre Lamine Yamal y Lionel Messi. Jordi Alba, tajante sobre el debate.

A horas de un Real Madrid vs. Barcelona todos hablan de Lamine Yamal. La joya del conjunto culé supone la esperanza para tomar el Santiago Bernabéu mientras un nuevo recital ante Bayern Múnich sigue empujando a muchos a las comparaciones. Jordi Alba pide calma alrededor del juvenil blaugrana y respetar los tiempos de evolución de un futbolista al que muchos ven como el heredero de Lionel Messi.

“Cuando yo estaba en Barça ya entrenaba alguna vez con el primer equipo y llegó a debutar en un partido contra el Betis. Está claro que ha crecido muchísimo, es un chaval de 17 años y lo que está haciendo es una locura. Hay que acompañarle y la gente de allí lo está haciendo muy bien”, empezaba marcando Jordi Alba alrededor de la irrupción del número 19 bajo los mando de Hansi Flick. Pide que como ocurrió con Messi, se le quite peso de encima al tratarse de un joven que apenas supera la mayoría de edad.

Frena de manera imperante a quienes le ponen el peso de llevar el slogan de heredero de Messi. Jordi Alba pide que Yamal solo tenga como obligación disfrutar: “Hay que tener paciencia y no compararle con nadie porque al final Leo es Leo y no hay otro como él. Pero creo que está haciendo una gran temporada, asumiendo galones que no son fáciles con 17 años y hay que darle mucho valor. Ojalá que siga aprendiendo y disfrutando del fútbol”.

Messi y Yamal ya se vieron las caras desde aquella foto benéfica del 2007 tomada por Sport: IMAGO

Es el heredero de Messi para muchos. Yamal ha estado ligado al apellido de La Pulga desde hace años y con muchos medios poniendo el foco en la figura de un zurdo que este sábado llegará al Bernabéu para buscar su primera victoria sobre Real Madrid. Jordi Alba se deshace en elogios al chico de la Selección de España, pero afirma que Leo solo hay uno.

ver también ¿Quién paga los salarios más altos? El top ten de la MLS de Messi o Arabia con Cristiano Ronaldo

Todo llega en la previa del choque ante Atlanta United donde Inter Miami abre su fase de playoffs de la MLS. Se buscará derrotar al equipo con el que el Tata Martin fuese campeón en Estados Unidos en una ronda de partidos del mejor a tres duelos. Jordi Alba pide calma con Yamal y solicita que se le deje ser Lamine. Que el slogan de ser el nuevo Messi quede lejos.

Publicidad

Publicidad