En el inicio de los 2000, Real Madrid supo armar un brillante equipo de la mano de Florentino Pérez, en su primer mandato como presidente del club. Los Galácticos fueron los más temidos de Europa, pero hay una oscura historia entre tantos éxitos.

Es que Cicinho reveló en una entrevista las problemáticas que estaba atravesando mientras vestía la camiseta del equipo blanco. En declaraciones compartidas por The Sun, el exlateral brasileño confesó que sufría problemas de alcoholismo que le afectaron en su carrera profesional.

En total, Cicinho afrontó 34 encuentros con Real Madrid en las dos temporadas que disputó entre 2005 y 2007 antes de ser vendido a Roma. Con el Merengue, el sudamericano compartió plantel con figuras de la talla de Beckham, Casillas, Roberto Carlos, Ramos, Guti, Zidane, Raúl, Robinho y Ronaldo Nazário.

“¿Si alguna vez me he emborrachado en un entrenamiento con el Real Madrid? Sí, lo hice. Tomaba café para quitarme el aliento y me bañaba en perfume. También fumaba cigarrillos. Fumé durante 11 años, desde 1999 al 2010. Solo fumaba cuando tomaba, pero mira lo que tomaba, más o menos 10 cervezas al día, todo el día“, reveló Cicinho.

Además, retirado desde el 2018, el exdefensor que militó en la Selección Brasileña aprovechó para dejar un mensaje positivo: “El fútbol fue una etapa en mi vida. Ahora mi fase es visibilizar mi testimonio y ayudar a la gente para que no caigan por el camino donde yo caí“.