En el Real Madrid ya no quieren saber más de Kylian Mbappé. La poca decisión del delantero francés colmó la paciencia de la directiva y cuerpo técnico. Lo que quedó al descubierto con la reacción de Carlo Ancelotti en la previa al clásico con Barcelona.

Es que el entrenador italiano se molestó ante tanta consulta sobre el jugador del PSG y recalcó que con lo que tiene hasta el momento basta y sobra para pelear en la siguiente temporada.

“No me importa que me vuelvan a preguntar por Kylian Mbappé… ¡Simplemente no respondo!“, indicó Ancelotti en rueda de prensa. Postura que también ha tomado la dirigencia del cuadro merengue esperando hasta último momento un ‘gesto’ del francés por llegar al club.

Pero eso no fue todo y el propio entrenador recalcó que tiene el equipo suficiente con lo que ha llegado hasta el momento. “Con los delanteros que tenemos es suficiente, estamos completos (…) El Real Madrid sigue, El Real Madrid sigue, ha seguido sin Cristiano, Bale, Casemiro, Benzema y seguirá siempre adelante, es por esto que el Real Madrid es querido en todo el mundo“, sentenció.