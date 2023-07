Diego Simeone decidió enfrentar la polémica situación de Joao Félix. El portugués se ha transformado en un dolor de cabeza en medio de la pretemporada que lleva el Atlético Madrid por Corea del Sur.

Esto porque el futbolista de 23 años ha recalcado por todos los medios que quiere salir del cuadro ‘colchonero’, inclusive indicó que prefiere llegar al Barcelona. Aunque el cuadro catalán no lo tiene en sus planes para este mercado de pases.

Como si fuera poco, también ha protagonizado fuertes discusiones con compañeros de equipo. Ante esto, el ‘Cholo’ recalcó que “El Atleti es mucho más importante que todos nosotros y no hay nadie por encima del club“. Palabras que dejaron en claro su postura sobre el ex Benfica, a quien ya no soportan sus actitudes en medio de la pretemporada que realiza el elenco español en Asia.

Joao Félix en rebeldía

“Cuando nosotros llegamos a este club, los valores y su forma de trabajar, donde destacan el compromiso, la humildad y el respeto, hay que darlo cada uno desde el lugar que estemos hasta el día que estemos“, agregó Simeone en una clara indirecta a seleccionado por Portugal.

Joao Félix ha protagonizado varios altercados en los entrenamientos. Casi se fue a los golpes con Thomas Lemar y ahora acusó molestias físicas y no volvió a entrenar en el segundo turno. Situación que el cuerpo médico no pudo investigar ni tratar para ayudar al jugador.

Incluso el capitán Koke Resurrección también se refirió sobre el portugués. “Lo primero es tener respeto por el club y sus compañeros, y dar todo por el equipo“, recalcó. Aunque al parecer Joao sigue haciendo oídos sordos y solo quiere salir del Atlético Madrid, pese a ser uno de los mejores pagados en el club. Pese a esto, Simeone prefiere que salga del equipo y no lo considerará para el primer amistoso de la pretemporada ante el equipo de estrellas de la K League.