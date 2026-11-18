El acuerdo entre Real Madrid y Como alrededor es claro en todos los sentidos. 15 días y 80 millones, mapa general de la trama.

Nico Paz es uno de los jugadores del año en el fútbol europeo. Lo hace después de tomar la decisión de no regresar al Real Madrid de la mano de José Mourinho para seguir en el Lago de Como. A pesar de haberse cerrado una transferencia entre ambos clubes, la realidad pasa por entender que la Casa Blanca del fútbol mantiene una última vía para recuperar al futbolista argentino.

Y esta tiene precio. En caso de que el Real Madrid desee contar con Nico Paz durante la próxima temporada, tendrá que abonarle al equipo italiano 80 millones de euros. Viene de recibir 60 por parte de uno de los proyectos más rompedores del fútbol italiano en el último tiempo. Eso sí, la Casa Blanca del fútbol no podrá hacerlo en cualquier momento de la presente campaña.

El acuerdo entre los merengues y el Como se encuentra pactado para poder activarse o no entre el 1 y el 15 de julio del año 2027. Es el momento donde todavía el Real Madrid tendrá preferencia y un cierto control sobre el futuro de Nico Paz. En caso de no querer abonar esas cifras por el argentino, desde el día 16 cualquier equipo del Viejo Continente podría negociar con los italianos sin la necesidad de que estos comuniquen las ofertas que llegan a la Casa Blanca del fútbol.

En la capital española se da prácticamente por hecho que el Real Madrid está obligado a incorporar al futbolista. Ya no solamente por una cuestión deportiva, sino igualmente por el valor de reventa que podría tener su llegada al Estadio Santiago Bernabéu en un futuro. En caso de no activar esta opción en el acuerdo con los italianos, los merengues no tendrán ningún tipo de injerencia en el futuro de un Nico Paz que gusta a lo largo y ancho de toda Europa.

Nico Paz sigue en la mira del Real Madrid: GETTY

Es seguramente una de las grandes operaciones que se esperan para el verano del año 2027. Conjuntos de la Premier League estarán dispuestos a igualar las cifras que tendría que abonar el Real Madrid sin ningún tipo de problema. Tampoco puede descartarse a potencias como Bayern de Múnich o Paris Saint-Germain en esta ecuación. La Casa Blanca del fútbol tendrá que apretar los dientes para no intentar perder el control sobre uno de los mayores activos de su cantera a lo largo de los últimos años.

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