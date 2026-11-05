Nadie ha generado más goles en la Champions League que Nico Paz. El argentino se consolida como una de las figuras del torneo.

Como y Nico Paz siguen impresionando a todos en la UEFA Champions League. La victoria por 9 a 1 frente al Lens de Francia como visitante es historia pura de la competición europea. Todo ello en una jornada donde el argentino se convirtió en el jugador con más goles generados en lo que vamos de esta edición. Ni Harry Kane, Kylian Mbappé o Raphinha igualan sus estadísticas.

Un total de 8 goles del Como en lo que va de esta Champions League han salido de las botas de Nico Paz. A lo largo de las últimas horas frente al Lens el argentino se dio el gusto de marcar su tercer gol de la temporada europea e igualmente de dar su asistencia número 5 en el certamen. Hablamos de una cantidad de tantos después de cuatro jornadas de la fase de grupos que ningún otro delantero iguala.

Todo se dio en un encuentro donde el Como de Cesc Fàbregas aplastó a los franceses como visitante. Venían de golear también al Manchester United como local en un debut por la UEFA Champions League donde en este momento son el cuarto clasificado de la fase general con 3 victorias y apenas una derrota. Desde que debutasen en el torneo solamente el Feyenoord de Países Bajos les ha podido quitar puntos.

Es una temporada histórica para el Como e igualmente para la figura del argentino. En la Primera División italiana también se encuentran ubicados en la cuarta posición. Todo ello en medio de una explosión absolutamente innegable de su número 10, por quien no nos olvidemos llegaron a pagar cerca de 60 millones de euros al Real Madrid durante el verano.

Nico Paz homenajeó a Jesús de Miguel en la goleada del Como: GETTY

Tras lo visto ayer, Nico Paz llegó a los 6 goles y 8 asistencias en esta temporada. Todo ello en apenas 13 partidos entre todas las competiciones y para ya superar la cantidad de pases de gol que el zurdo dio durante la campaña pasada. Nadie en lo que vamos de esta edición de la UEFA Champions League iguala su capacidad de crear goles con un equipo que es la auténtica sensación del certamen. Sólo Paris Saint-Germain con 20 goles supera los 19 que ha anotado el equipo de Fàbregas a lo largo de cuatro batallas en la Copa de Europa.

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Lluvia de elogios a Nico Paz por su homenaje a Jesús de Miguel

El jugador nacido en Tenerife se acordó del fallecido Jesús de Miguel durante la victoria frente al Lens. Su imagen mostrando una camiseta con la foto del delantero del equipo de la Segunda División española generó un aluvión de elogios en redes sociales. Nico Paz jugó para la cantera de dicho club antes de unirse al Real Madrid.

“Como chicharrero que es, lo debe sentir más que muchos… Enorme gesto!!!… ¡Cuánto te queremos Nico! Te deseamos muchos éxitos desde aquí… HONOR… Nico Paz es un superclase, en el más amplio sentido de la palabra… Nico Paz siempre será de los nuestros”, algunos de los mensajes que pueden encontrarse en redes sociales tras el homenaje del zurdo a Jesús de Miguel por la UEFA Champions League.

Datos claves

Nico Paz es el futbolista con más goles generados en la presente Champions League .

es el futbolista con más goles generados en la presente . El atacante del Como suma 3 goles y 5 asistencias en la competición europea.

y en la competición europea. Nico Paz homenajeó al fallecido delantero Jesús de Miguel mostrando su camiseta.