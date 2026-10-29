El crack del Como solo es superado por Lamine Yamal desde 2024 en cuanto a goles de jugadores sub 23. Nico Paz ya es una realidad total.

Lamine Yamal ya no es ni mucho menos el único gran futbolista sub-23 y los datos lo confirman. Los números de Nico Paz desde el año 2024 le justifican como uno de los grandes ascensos dentro de las principales ligas europeas. Su participación en tantos por el Como de Italia solamente tiene similar en la ciudad de Barcelona.

Los datos de Opta Italia señalan que solamente la joya del conjunto culé es más joven que Nico Paz a la hora de hablar de jugadores que hayan marcado más de 20 goles y hayan dado más de 15 asistencias en las 5 grandes ligas del Viejo Continente desde el año 2024. Todo esto cuando hablamos únicamente de futbolistas con un máximo de 23 años. De Lamine todos esperaban desde hace varios años su ascenso a la élite, mientras el argentino es una de las grandes sorpresas de las últimas campañas.

21 goles y 17 asistencias suma Nico Paz hasta la fecha en un Como donde es la gran figura del equipo de Cesc Fàbregas. 33 anotaciones y 30 pases de gol tiene la estrella del Barcelona hasta la fecha y desde un año 2024 donde su ascenso también ha sido absolutamente gravitacional. Ni Endrick, Estêvão o Lennart Karl, figuras también emergentes de los últimos años, suman estos registros.

El futbolista de la Selección Argentina apunta a cambiar de club más pronto que tarde. Sus números en Italia justifican cualquier operación que se quiera realizar alrededor de su futuro. Hablamos ya de una de las grandes sensaciones del fútbol europeo después de dos años lejos de un Real Madrid del que salió por la falta de minutos asegurados en su desarrollo. Solo Yamal le supera en cuanto a atacantes sub-23 se refiere.

Nico Paz vive el mejor momento de su carrera: GETTY

En tiempos donde el fútbol argentino busca herederos para Lionel Andrés Messi, el nombre de Nico Paz gana fuerza no solo por las sensaciones o similitudes con el juego de la figura del Inter Miami. Los números hablan de un futbolista en ascenso continuo desde el año 2024 y al cual ningún similar en cuanto a edad se refiere puede mantenerle el ritmo anotador en una de las principales 5 ligas del continente europeo.

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