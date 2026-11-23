El DT de Argentina en el Mundial sub-17 confirma que habrá un nuevo choque con España por talento. Habla de un jugador parecido a Nico Paz.

Tras la primera victoria de Argentina en el Mundial sub-17 frente a Mozambique, Diego Placente fue tajante alrededor del futuro de las categorías menores de la Albiceleste y no tuvo problemas en hablar de un nuevo «caso Nico Paz» que se vendrá frente a la selección española. Hablamos de uno de los grandes talentos de la cantera del Real Madrid, al cual el combinado sudamericano ya intenta seducir desde hace un tiempo.

Nos centramos meramente en la figura del centrocampista de 19 años Carlos Díez. Hablamos del capitán del Real Madrid C e igualmente parte de la última gran conquista de las juveniles del conjunto blanco en cuanto al panorama internacional se refiere. Viene de ganar la Copa Intercontinental sub-20 ante Santiago Wanderers en el Santiago Bernabéu semanas atrás,. Placente confirma que está en la lista de las futuras convocatorias de la selección sudamericana.

“Sabemos la calidad que tiene. Queríamos que pudiera venir en esta Fecha FIFA para que también pudiera entrenar… Creo que a los que juegan en Europa o nacen en Europa el fútbol sudamericano les agrega conocimiento, les agrega otra cosa que no tienen… Cuando están afuera juegan más tranquilos, se desarrollan diferente y creo que jugar en Sudamérica te da otras herramientas para ser más completo”, empezaba el entrenador de la sub-17 y sub-20 de Argentina en charla con MARCA.

Incluso confirma que ya hay tratativas para traerlo al combinado argentino, tal y como ocurrió con Nico Paz en su día. En España empiezan a darse reacciones alrededor de lo que podría suponer otra importante fuga de talento. Más pronto que tarde, el centrocampista tendrá que decidir alrededor de su futuro en cuanto al panorama de los partidos FIFA se refiere.

Carlos Díez es una de las grandes promesas del Real Madrid: GETTY

“Nos hubiera gustado verlo ahí porque después, cuando vienen, empiezan a tener un poco de todo y se siguen potenciando… Exacto, Nico Paz o el mismo Marcipar, a quien por ahí a los 16 años le costó mucho el Sudamericano. Tenía mucho juego y por ahí le faltaba algo más de agresividad. Creo que en este tiempo creció tanto en España como con nosotros, y fue una lástima que se lesionara”, confirmaba Diego Placente en MARCA.

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España no termina de seducir a Carlos Díez

Hablamos de uno de los grandes talentos de la cantera merengue, pero también de uno que apenas ha tenido un partido de convocatoria con la selección española sub-19 hasta la fecha. Veremos cómo puede Argentina seguir seduciendo a europibes que cuentan con la doble nacionalidad y que podrían ser elegibles en cualquier momento para el equipo sudamericano.

Díez es uno de los grandes centrocampistas de una generación dorada en el Real Madrid, una que viene de consagrarse como campeona de España, de Europa e incluso de manera intercontinental a lo largo de los últimos meses. Se le tiene como uno de los grandes proyectos de la ciudad deportiva de Valdebebas e igualmente como un jugador que, más pronto que tarde, tendrá convocatorias como mínimo a la pretemporada del primer equipo. Se viene un nuevo «caso Nico Paz» entre la sede de la AFA y la de la Real Federación Española de Fútbol.

Datos claves

Argentina ya negocia para convocar al capitán del Real Madrid C, Carlos Díez .

ya negocia para convocar al capitán del Real Madrid C, . El mediocampista de 19 años tiene doble nacionalidad y solo suma una citación con España.

y solo suma una citación con España. Placente asegura que competir en Sudamérica potencia y completa a los futbolistas formados en Europa.