Hansi Flick espera por fichajes en Barcelona. Mientras terminan de definirse posturas alrededor de nombres como Ronald Araújo o Frenkie De Jong, el conjunto culé mira al mercado con nombres puntuales que se esperan amarrar a las filas de la entidad dirigida por Joan Laporta. Una estrella de Pep Guardiola, objetivo total en una operación donde se espera poder pagar por su arribo en un plazo de tres años.

Desde tiempos de Xavi Hernández que Barcelona mira al Etihad pensando en un nombre. No hablamos de Erling Haaland, tampoco de otras figuras como Julián Álvarez y sí de un Bernardo Silva que hace enloquecer a los culés. No es una operación sencilla viendo el estado de las cuentas de la entidad blaugrana, más si por una cláusula de recisión del luso que se encuentra tasada en solo 58 millones de euros. Tiene apenas 29 años el zurdo de Pep Guardiola. En España medios como TV3 o MARCA anuncian que hay esperanza bajo una fórmula pedida por el jugador.

Y es que a Bernardo Silva habría pedido a lo largo de su última renovación con Manchester City que Barcelona pudiese pagar de manera fraccionada dicha cláusula de rescisión. Hablamos de abonar 58 millones de euros en hasta tres plazos distintos. Una fórmula que genera esperanzas en el conjunto culé pero que igualmente no sería posible ahora mismo bajo la situación salarial que tiene la entidad. Para que nos hagamos una idea, Joan Laporta necesita un centenar de millones antes del 30 de junio para que encajen todas las cuentas pensando en la próxima temporada. Bernardo, afirman, tiene predisposición para llegar al Camp Nou.

MARCA y TV3 hablan de montos concretos. En caso de que Barcelona consiguiese el margen financiero para poder afrontar la operación, tendría que pagar por esta un total de 25 millones de euros anuales. Todo esto hablando en términos de traspaso, salario y la amortización que el jugador supondría por cada curso de servicio al frente de las filas de Flick. Existe una hoja de ruta para llevar a Bernardo Silva a Cataluña pero antes hay que solucionar otros inconvenientes.

Bernardo Silva en un amistoso entre Barcelona y Manchester City de Guardiola en 2022: IMAGO

¿Qué dicen en Inglaterra? Pues que Guardiola lo considera intocable. Hablamos de uno de los pocos jugadores que ha coincidido con Pep a lo largo de prácticamente todo su ciclo. Si bien por Manchester City medios como The Athletic afirman que nadie va a hacerle las puertas a un icono de la entidad, se cruzan los dedos esperando que el Barcelona no pueda recuperarse económicamente antes de afrontar la operación. Desde tiempos de Xavi que Bernardo Silva es una auténtica prioridad para un proyecto que bajo el brazo de Flick estudia nuevamente su contratación. En inicio de julio habrá grandes novedades.

¿Hasta cuándo tiene contrato Bernardo Silva?

Concretamente hasta el 30 de junio del 2026. El portugués llegó desde Mónaco en 2017 y luego de una campaña para el recuerdo en el Principado. 355 partidos, 67 goles, 65 asistencias, 14 títulos locales y tres en el ámbito internacional, el resumen de su paso por un Etihad donde se ha convertido en leyenda. Bernardo Silva, una de las principales tramas a resolver en el vigente tetracampeón de la Premier League.

Ronald Araújo espera seguir en Barcelona

“Estoy muy bien. Estoy tranquilo. Tengo contrato hasta 2026. Ahora, mis representantes se reunirán con el club. Estoy pensando en la selección…Juego en un club en el que, si no ganas, es una temporada mala. Al no ganar títulos, se considera una temporada que no fue buena”, palabras del defensor en las últimas horas por Punto Penal. Se viene un verano movido para buscar que siga o no por los aledaños del Camp Nou.