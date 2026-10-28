Alexis Mac Allister suena con fuerza para llegar al Real Madrid. No sería ni mucho menos el primer argentino en hacerlo a lo largo de los últimos años. A la espera de los acontecimientos en esta trama con el Liverpool, repasamos los 10 últimos futbolistas que de la mano de la Selección Argentina rindieron en algún momento por el Santiago Bernabéu.

El contrato del jugador del Liverpool termina en el año 2028. Un contexto que obliga a que durante el verano del año 2027 haya que tomar decisiones en relación a la carrera del volante de la Selección Argentina. Veremos si el Real Madrid termina de mover ficha para unirle al grupo de jugadores de la 3 veces campeona del mundo que vistieron la camiseta más pesada de toda Europa.

Franco Mastantuono (2025-2026)

Es el último argentino que hasta la fecha ha jugado para el equipo de la capital española. Llegó proveniente de River en una operación de más de 60 millones de euros. Tras una complicada primera temporada ha sido cedido a la Fiorentina con el objetivo de que gane minutos antes de poder tener una nueva oportunidad en el Bernabéu. No ganó títulos hasta la fecha.

Nicolás Paz (2023-2024)

Uno de los mayores proyectos del equipo de la capital española en el último tiempo. Nacido en Tenerife pero con pasaporte argentino, formó parte de la última plantilla del Real Madrid que ganaría la UEFA Champions League en el año 2024. Todavía se estudia dentro del club la posibilidad de recomprarlo del Como dentro de algunos meses.

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Francisco Feuillassier (2017-2020)

Otro juvenil del Real Madrid que contaba con pasaporte de la Selección Argentina. Durante los años 2017 hasta 2020 formó parte de diferentes proyectos en cuanto al Real Madrid Castilla se refiere que muchos soñaban que terminase con partidos en el primer equipo. Abandonaría el club ante la reconstrucción general que se daría después de la pandemia.

Ángel Di María (2010-2014)

Probablemente hablamos del mejor argentino que ha vestido la camiseta del Real Madrid en este siglo. Ángel Di María firmó más de 100 partidos con la camiseta merengue y se consagró campeón de todos los títulos posibles. Solamente su salida del club después de vencer al Atlético de Madrid en la final de la Champions League es un lunar en su paso.

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Ezequiel Garay (2009-2011)

El defensor llegó en el año 2009 y se marcharía en 2011 tras no haber podido nunca alcanzar su potencial. Fue importante tanto para entrenadores como Manuel Pellegrini como José Mourinho, pero las lesiones y la competencia por ser titular en una de las mejores plantillas que los blancos han tenido en este siglo terminó con su marcha.

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Gabriel Heinze

Un guerrero en mil batallas que llegó al Santiago Bernabéu después de triunfar en todos los sentidos por el Manchester United. Ganó la última Liga de Bernd Schuster antes de formar parte de una de las plantillas que más en deuda quedaron en toda la historia de los merengues. En la campaña 2008 a 2009 no pudo evitar el ascenso del Barcelona de Guardiola.

Javier Saviola (2007-2009)

Su llegada al club generó polémica en todos los sentidos por su pasado en Barcelona. Ganó al igual que Heinze un título de Liga, pero se terminaría marchando 12 meses después de este tras el histórico 2 a 6 sufrido en el Estadio Santiago Bernabéu frente a Guardiola y compañía. Sin pena ni gloria en su paso por el Bernabéu.

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Fernando Gago (2007-2011)

Para muchos se trataba del nuevo Fernando Redondo. Gago tuvo puntos altos como bajos en un equipo donde tuvo como entrenadores a Schuster, Capello, Manuel Pellegrini, Juande Ramos y José Mourinho. Las lesiones nunca permitieron ver si verdaderamente estaba preparado para comandar el centro del campo de la capital española.

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Gonzalo Higuaín (2007-2013)

Los números le tienen como el mejor delantero argentino del Real Madrid después de Alfredo Di Stéfano. El Pipita anotó más de 100 tantos con una camiseta con la cual conquistó todo tipo de torneos locales. Solo le faltó la UEFA Champions League antes de poner rumbo al Napoli.

Walter Samuel (2004-2005)

El último de una lista plagada de grandes nombres. A pesar de toda la expectativa alrededor de su fichaje, poco pudo cambiar la dinámica de una plantilla que por el 2005 empezaba a marcar el final de la era de los galácticos. No ganaría títulos en su paso por una entidad que estaba a 12 meses de una reconstrucción total con la salida de Florentino Pérez en el año 2006.

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